Officiellement : Emerse Faé refuse de prolonger son contrat avec la sélection de Côte d'Ivoire

La Fédération ivoirienne de football a annoncé, ce vendredi, la fin de l'aventure d'Emerse Faé avec la sélection des « Éléphants », après la décision du technicien âgé de 42 ans de ne pas prolonger son contrat, qui expirait officiellement le 31 juillet 2026.

La Fédération a confirmé, dans un communiqué officiel, que le contrat de Faé ne serait pas renouvelé, adressant ses remerciements les plus sincères au sélectionneur pour « son engagement, son professionnalisme et les services rendus à la sélection nationale tout au long de son mandat ».

Le communiqué ajoute : « Nous saluons sa contribution au développement de la sélection ainsi que les résultats obtenus sous sa direction, qui resteront une part importante de l'histoire moderne du football ivoirien. »

Le comité exécutif de la Fédération a présenté ses plus chaleureuses félicitations à Faé, lui souhaitant « une pleine réussite dans la suite de sa carrière professionnelle », précisant qu'il annoncera en temps voulu les décisions relatives à la nomination d'un nouveau sélectionneur ainsi qu'à la composition de son staff technique.

Un héritage marqué par les chiffres et l'histoire

L'enfant de la ville française de Nantes quitte la Côte d'Ivoire en laissant derrière lui un héritage remarquable sur le banc. Durant son mandat, il a dirigé la sélection lors de 36 matchs, au cours desquels il a signé 25 victoires pour seulement 4 nuls et 7 défaites.

La plus grande réalisation de Faé demeure d'avoir mené la Côte d'Ivoire au sacre lors de la Coupe d'Afrique des nations 2023, à domicile, un titre qui a ramené les « Éléphants » sur le devant de la scène continentale.

Il a également réussi un autre exploit historique en conduisant la sélection à la qualification pour la Coupe du monde 2026, la première apparition du pays en phase finale d'un Mondial depuis l'édition 2014, au terme d'un parcours de qualifications parfait durant lequel les filets de l'équipe n'ont tremblé sur aucun but.

Le rideau tombe ainsi sur l'ère Emerse Faé, dont le départ était attendu à l'issue de son contrat, tandis que la Fédération ivoirienne entame la recherche d'un successeur capable de poursuivre la construction de l'édifice bâti jusqu'ici.