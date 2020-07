OFFICIEL - Simon Kjaer transféré à l'AC Milan

Prêté à Milan lors de la 2ème partie de la saison de Serie A, Simon Kjaer a définitivement quitté le FC Séville et s'est engagé jusqu'en 2022.

Après avoir rejoint l' en janvier dernier sous la forme d'un prêt en provenance du , Simon Kjaer, qui avait déjà été prêté à l' les six mois précédents, Simon Kjaer n'avait pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'imposer chez les pensionnaires de San Siro.

L'ancien du LOSC a signé jusqu'en 2022

Immédiatement considéré comme un titulaire en puissance et comme un élément important de l'équipe entraînée par Stefano Pioli, le Danois a non seulement rendu la confiance qui lui a été accordée, mais a aussi obtenu un contrat à l'AC Milan, qui l'a officiellement annoncé ce mercredi.



Comme cela a été communiqué par le club, le droit de rachat a été exercé et l'ancien du LOSC a signé un contrat avec les Rossoneri jusqu'en 2022. Né en 1989 et également passé par Palerme, le défenseur a jusqu'à présent totalisé 9 matches de championnat, auxquels il faut ajouter 4 autres en Coupe d' . Le montant de l'opération devrait être d'environ 3,5 millions d'euros. Une bonne affaire réalisée par les Milanais, qui plus est pour un joueur aussi expérimenté.