OFFICIEL – Sandro Tonali rejoint le Milan AC

Annoncé à l’Inter Milan, le milieu de terrain italien de Brescia a finalement rejoint le voisin milanais en prêt avec obligation d’achat.

Fort d’une fin de saison sur les chapeaux de roue, le Milan AC souhaite redevenir l’une des places fortes d’un football italien dominé par la Turin. Le club milanais a donc souhaité mettre toutes les chances de son côté et la recrue annoncée ce mercredi devrait l’y aider.

Après des jours de suspense, Sandro Tonali est officiellement un joueur du Milan AC. Le milieu de terrain arrive en provenance de Brescia et a été prêté avec obligation d’achat l’été prochain pour les cinq prochaines saisons. Un gros coup pour les Rossonerri alors que l’ a longtemps tenu la corde.

"L’ est heureux d’annoncer qu’il a acquis, à titre temporaire avec le droit d’option pour l’acquisition finale, la performance sportive du milieu de terrain Sandro Tonali de Brescia Football. Le footballeur portera le maillot numéro 8."

Né en 2000 en Lombardie, Tonali est considéré comme l’un des plus grands talents des prochaines années en . De par son parcours et son style, il s’est d’ailleurs vu octroyé le surnom de « nouveau Pirlo ». A lui désormais de connaître la même carrière que son ainé sous le maillot du Milan AC et de maintenir un haut niveau afin d’être retenu pour l’Euro, lui qui a fait ses débuts avec la Squadra Azzurra en octobre 2019.