OFFICIEL - M'Vila quitte l'ASSE pour l'Olympiakos

Le milieu de terrain de l'ASSE, devenu indésirable sous Claude Puel, s'est envolé vers la Grèce et s'est engagé en faveur de l'Olympiakos.

Recruté en 2018 par Jean-Louis Gasset, Yann M'Vila quitte l'AS Saint-Etienne. Devenu indésirable sous les ordres de Claude Puel, le milieu de terrain aux 22 sélections en Équipe de s'est envolé pour la Grèce en fin de semaine dernière. Quelques jours après l'annonce du quotidien L'Equipe faisant état de la proximité entre l' et le joueur, le transfert est désormais officiel. Le club grec a confirmé la venue du milieu de terrain français

Une économie salariale de plus de 8 millions d'euros pour l'ASSE

Yann M'Vila rejoint donc le club de Mathieu Valbuena, où il a paraphé un contrat d'une durée de trois ans. "Bienvenue à l'Olympiacos", a sobrement tweeté le club champion de Grèce. Le joueur de trente ans va maintenant connaître un cinquième pays après avoir évolué en France, en (Sunderland), en (Rubin Kazan) et en ( ).

Comptant parmi les plus gros salaires des Verts, le milieu de terrain âgé de 30 ans n'avait plus le même rendement sportif qu'à son arrivée dans le Forez. En proie à d'importantes difficultés financières, l'ASSE souhaitait donc s'en séparer. Son départ va permettre à Saint-Etienne de réaliser une économie salariale de plus de 8 millions d'euros, charges patronales comprises. En plus du départ de Yann M'Vila, Loïs Diony est lui aussi sur le départ. L'attaquant devrait quant à lui rejoindre le SCO d'Angers.