OFFICIEL - Mascherano prend sa retraite

Le joueur de 36 ans est rentré dans son pays d'origine en janvier et a signé à Estudiantes jusqu'à la fin de la saison, mais il raccroche maintenant.

Javier Mascherano dit stop. L'Argentin de 36 ans a annoncé sa retraite du football après une brillante carrière de 17 ans en Amérique du Sud et en Europe. Le milieu de terrain défensif a commencé sa carrière professionnelle avec le géant argentin de River Plate en 2003 et a passé un an au avec les Corinthians avant de découvrir la . Mascherano a eu un bref passage à , puis a joué trois ans à avant d'être transféré au , où il a connu le passage le plus réussi de sa carrière.

Après avoir remporté cinq titres de la et deux couronnes en parmi une foule d'autres trophées au cours de ses huit années au Camp Nou, il a été attiré par Hebei China Fortune. Le joueur de 36 ans est retourné en en janvier de cette année, retrouvant son ancien coéquipier national Jaun Sebastian Veron, qui est le président du club. Javier Mascherano a été un titulaire régulier en Superliga et était sous contrat avec le club jusqu'en juin 2021, mais il a décidé de raccrocher ses chaussures maintenant.

"J'ai vécu ma carrière à 100%"

Il a déclaré lors d'une conférence de presse: "Il est temps de terminer ma carrière à cause de choses qui me sont arrivées ces derniers mois, que sur le plan personnel et après y avoir réfléchi pendant tout ce temps, le plus correct est de terminer aujourd'hui. J'ai vécu ma profession à 100%, j'ai fait de mon mieux et aujourd'hui je trouve que cela a été difficile pour moi pendant un certain temps et je ne veux pas manquer de respect à Estudiantes, qui m'a fait confiance pour retourner en Argentine, ou à mes collègues, ou à cette profession".

"Cela n'a pas à voir avec le club ou avec un résultat, mais avec des sentiments que l'on ressent ces derniers temps, qui font disparaître l'illusion que l'on avait d'être footballeur. Après la pandémie, je pensais que j'allais ressentir à nouveau l'étincelle, mais la vérité est que je ne pouvais pas. Par respect pour tout le monde, il est temps de me retirer et de mettre fin à cette carrière. Je ne voulais pas laisser le temps passer", a ajouté l'Argentin.

"Je suis infiniment reconnaissant envers les clubs pour lesquels j'ai joué, envers les coéquipiers que j'ai eu tout au long de ma carrière et envers Estudiantes qui m'ont donné l'opportunité de venir jouer ces derniers temps. C'était moins bien que ce à quoi je m'attendais, les choses se sont passées de cette façon et parfois vous ne choisissez pas la fin. Je remercie [l'entraîneur Leandro] Desabato, l'institution et mes collègues de m'avoir supporté cette dernière fois", a conclu Javier Mascherano.