OFFICIEL - Martin Terrier quitte l'OL pour Rennes

Le Stade Rennais vient d'accueillir dans ses rangs l'attaquant de l'Olympique Lyonnias, Martin Terrier.

C'est fait ! Comme annoncé depuis quelques jours, Martin Terrier a quitté l'Olympique Lyonnais pour s'engager en faveur du . Les deux clubs ont officialisé le deal lundi soir. L'ex-international espoir a paraphé un bail de cinq ans du côté du Roazhon Park.

Après avoir signé son contrat, Terrier a exprimé sa satisfaction de rejoindre le 3e du dernier exercice de la : "Je suis très heureux d’arriver à Rennes. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et de faire connaissance avec l’équipe. C’est une étape importante dans ma carrière. Le Stade Rennais F.C. est un club ambitieux qui grandit d’année en année. Il y a la possibilité de jouer la Champion’s League cette saison, c’est important. Les objectifs sont de plus en plus élevés. J’espère que ça va bien se passer mais je ne pas de doute là-dessus. Je connais pas mal de joueurs ici, je n’ai eu que des retours positifs. J’ai hâte de commencer avec ma nouvelle équipe et de montrer mon adresse rapidement devant le but."

Pour mettre la main sur l'ancien strasbourgeois, Rennes a dû débourser 12M€. A ce montant s'ajoutent 3M€ d'incentives, ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Si l'équipe de Julien Stéphan se renforce aux avant-postes, les responsables rhodaniens réalisent donc aussi une belle affaire sur le plan financier avec cette cession.

Le départ de Terrier doit quand même attrister Rudi Garcia. Le coach lyonnais avait confié il y a quelques jours lors d'un point-presse : « Je veux que Martin Terrier reste. C’est un joueur avec de grandes, grandes qualités. J’ai discuté avec lui. On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances ».

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Chez les "Rouge et Noir", Terrier retrouve Florian Maurice, le directeur technique du club et qui avait déjà été derrière sa venue à . Il est la première recrue estivale du club breton.

Terrier (23 ans) a marqué 16 buts en 75 rencontres avec l’OL. Malgré quelques coups d’éclats et notamment une belle série de matches durant sa première campagne dans le Rhône, il ne s’est jamais réellement imposé comme titulaire au sein de cette équipe.