Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Marc Cucurella en provenance de Chelsea pour renforcer son effectif avant la saison prochaine.

Dans un communiqué officiel, le club merengue a confirmé : « Le Real Madrid et Chelsea sont parvenus à un accord concernant le transfert du joueur Marc Cucurella, qui s'engagera avec notre club pour les six prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2032. »

Selon plusieurs médias, le club merengue aurait versé 55 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, pour obtenir le latéral espagnol.

Cocorela souhaitait quitter Chelsea cet été : malgré l’arrivée bénéfique de l’entraîneur Xabi Alonso, le club ne disputera pas de compétition européenne, et le joueur aspirait à revenir en Espagne.

Il n’avait jamais caché son désir de départ : il était sur le point de rejoindre le FC Barcelone puis l’Atlético de Madrid, avant que le Real Madrid n’intervienne soudainement pour conclure le transfert.