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Le Real Madrid a envoyé un message clair sur l'avenir de son poste de gardien en réglant le dossier de l'un de ses principaux piliers de ces dernières années. Le club a trouvé un accord avec le gardien belge Thibaut Courtois pour prolonger son contrat, une décision qui traduit sa volonté de conserver l'une de ses plus grandes stars, malgré son âge avancé et l'exigence de la concurrence au plus haut niveau.

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Le club merengue a officiellement annoncé avoir trouvé un accord avec Courtois pour prolonger son contrat. Le gardien belge défendra ainsi les couleurs de l'équipe jusqu'au 30 juin 2028 et poursuivra son aventure au stade Santiago-Bernabéu, lui qui est devenu l'un des principaux artisans des succès du Real Madrid ces dernières années.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Courtois s'est imposé comme l'un des éléments clés de l'effectif, grâce à des performances exceptionnelles et à des interventions décisives lors des grands rendez-vous, qui lui ont valu la confiance des supporters comme du staff technique.

Sous le maillot du club espagnol, le gardien belge a disputé 348 matchs toutes compétitions confondues et contribué à la conquête de 14 trophées, devenant l'un des grands symboles de l'ère moderne du club merengue.

Son palmarès comprend deux Ligues des champions, trois Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d'Europe, trois titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et trois Supercoupes d'Espagne.

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Ces trophées ne sont pas de simples chiffres dans le parcours du gardien belge : nombre d'entre eux portent sa marque, lui qui a joué un rôle décisif dans des moments charnières, notamment lors des grandes soirées européennes.

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Un palmarès individuel exceptionnel

Sur le plan individuel, Courtois possède un palmarès riche en récompenses et en distinctions, qui témoignent de sa grande valeur parmi les gardiens de but du monde entier.

Il a ainsi reçu le « Gant d'or » du meilleur gardien de la Coupe du monde 2018 en Russie, ainsi que le trophée « The Best » décerné par la Fédération internationale de football (FIFA) au meilleur gardien la même année.

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En 2022, il a ajouté à sa collection le trophée « Yachine », après avoir déjà remporté le trophée « Zamora » en 2014. Il a par ailleurs été retenu dans l'équipe type mondiale « FIFA World 11 » en 2022 et en 2023.

L'un de ses faits d'armes individuels les plus marquants reste sa prestation en finale de la Ligue des champions 2022 dans la capitale française, Paris, où il a été élu homme du match après un récital face à Liverpool, contribuant directement au 14e sacre du Real Madrid dans la compétition.

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Sur la scène internationale, Courtois a disputé 115 matchs sous le maillot de la sélection belge, confirmant son statut de l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football belge.

En prolongeant son contrat jusqu'à l'été 2028, le Real Madrid s'assure de conserver l'un de ses éléments les plus importants et met fin aux spéculations sur son avenir. Le club mise sur l'expérience d'un gardien qui a prouvé à maintes reprises sa capacité à faire la différence lors des plus grands rendez-vous.