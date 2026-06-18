Le Real Madrid a officialisé son troisième recrutement estival en vue de la nouvelle saison, avec l’arrivée du défenseur international français Ibrahima Konaté, sous contrat pour quatre ans après son départ de Liverpool en fin de saison dernière.

Dans un communiqué publié ce jeudi matin sur son site officiel, le Real Madrid a déclaré : « Le club et Ibrahima Konaté sont parvenus à un accord prévoyant que le joueur fasse partie de l'équipe pour les quatre prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2030. »

Cette arrivée intervient quelques jours après celles de Marc Cucurella (en provenance de Chelsea) et de Bernardo Silva (Manchester City), confirmant l’intérêt des Merengues pour les talents de Premier League.

Le défenseur, actuellement en stage de préparation avec l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026, a rejoint les Merengues en tant que joueur libre après avoir quitté Liverpool à l’issue de la saison dernière.

Son arrivée répond à la demande du nouvel entraîneur José Mourinho, qui souhaite solidifier sa défense. Outre Konaté dans l’axe, le technicien portugais pourra aussi compter sur Kokaoria et Denzel Dumfries pour renforcer les couloirs.

Konaté, qui fêtera ses 27 ans en juin, entrera en concurrence avec Antonio Rüdiger, Éder Militão, David Alaba et Raúl Asensio pour une place dans le groupe de Mourinho la saison prochaine.

Âgé de 27 ans, Konaté a passé cinq saisons chez les Reds au cours desquelles il a remporté les quatre titres nationaux possibles : la Premier League (deux fois), la FA Cup, la League Cup et le Community Shield, sans toutefois décrocher de trophée continental.

Sous les ordres de Jürgen Klopp puis d’Arne Slot, il a disputé 183 matchs toutes compétitions confondues et formé une charnière fiable aux côtés de Virgil van Dijk.

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