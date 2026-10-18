Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel dans lequel il annonce l'absence de son joueur pour le match face au Barça, mardi prochain, en Ligue des champions.

C'était la plus grande crainte du Paris Saint-Germain après sa victoire 3-1 contre Strasbourg hier samedi, et cette crainte s'est confirmée.

Nuno Mendes sera absent des terrains pendant plusieurs semaines après sa sortie à la 86e minute en raison d'une douleur à la cuisse.

Le club parisien a officiellement annoncé la nouvelle dans un communiqué médical publié ce dimanche.

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Le communiqué indique : « Victime d'une blessure à la cuisse gauche lors de la rencontre de la nuit dernière contre Strasbourg, Nuno Mendes sera absent des terrains pendant les prochaines semaines. »

Cette absence constitue une perte considérable pour l'entraîneur Luis Enrique, qui avait expliqué après le match qu'il avait préféré ne pas prendre de risque avec son latéral portugais.

Cette blessure survient au pire moment possible pour le Paris Saint-Germain, qui prépare son duel contre Barcelone en Ligue des champions.

Nuno Mendes manquera donc le match contre les Blaugrana, et surtout son très attendu face-à-face avec Lamine Yamal.

Cette mauvaise nouvelle prend d'autant plus d'importance que Lucas Digne, son remplaçant, n'a pas livré de prestations convaincantes depuis son arrivée dans la capitale.

Critiqué pour sa performance face à Strasbourg, le latéral français pourrait désormais être chargé de contenir la jeune star espagnole, qui a brillé de façon remarquable contre le Real Betis cette semaine.







