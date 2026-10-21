Officiel : le Barça annonce l'absence d'une nouvelle star pour le Clasico

Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a reçu un nouveau coup avant l'affrontement face au Real Madrid en Clasico, après que le club catalan a annoncé que Dani Olmo souffre d'une blessure à l'adducteur gauche, qui l'éloignera des terrains pendant environ un mois.

Barcelone a précisé, dans un communiqué officiel publié sur son compte sur le site X, ce mercredi, que les examens médicaux auxquels Olmo s'est soumis ont confirmé sa blessure à l'adducteur gauche, à la suite d'un contact avec un adversaire lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions.









Avec cette blessure, l'absence d'Olmo face au Real Madrid est confirmée, un match prévu dimanche prochain au Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne, un nouveau coup dur pour les plans de Flick avant cette rencontre tant attendue.

Barcelone s'était incliné face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2, mardi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, et la rencontre a vu Olmo sortir sur blessure à la 27e minute, Fermin Lopez entrant à sa place.

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Le journal espagnol « As » avait indiqué, avant la publication du communiqué officiel, qu'Olmo avait quitté le Parc des Princes en se tenant la cuisse d'une manière qui a suscité l'inquiétude, au milieu des craintes d'une déchirure musculaire susceptible de l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

L'annonce officielle est venue confirmer l'absence du joueur pendant environ un mois, ce qui signifie que Barcelone perd l'une de ses options importantes au milieu de terrain et en attaque durant une période chargée en matchs.

Troisième coup dur pour Flick avant l'affrontement face au Real Madrid

La blessure d'Olmo intervient alors que Barcelone souffre de problèmes physiques dans ses rangs, après que Jules Koundé et Eric Garcia se sont blessés lors de la dernière rencontre face au Real Betis en championnat d'Espagne.

Flick se retrouve face à un nouveau défi avant le Clasico, dans un contexte où il doit gérer les absences et tenter de retrouver l'équilibre après la défaite européenne face au Paris Saint-Germain, tandis que l'équipe se prépare à affronter son rival du Real Madrid dans un match qui pourrait revêtir une grande importance dans la course à la tête de la Liga.