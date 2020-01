OFFICIEL - Le Barça accueille Matheus Fernandes

À défaut de s’offrir un attaquant, le Barça a mis la main sur un milieu de terrain en cette période de mercato. Les Blaugrana sont allés chercher Matheus Fernandes à Palmeiras.

Âgé de 21 ans, ce joueur arrive contre un montant de 7M€ (plus 3M€ de variables). Néanmoins, il ne portera les couleurs blaugrana qu’à partir de juillet prochain. La durée de contrat est de 5 ans.

Agreement with @Palmeiras for the transfer of @_matheusf

He will join the club in July 2020