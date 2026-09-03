Le club américain de l'Inter Miami a annoncé, ce jeudi, la signature du milieu de terrain paraguayen Matías Galarza, en provenance du club argentin de River Plate, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison 2026, avec une option d'achat.

Ainsi, le joueur âgé de 24 ans rejoint l'équipe de la star argentine Lionel Messi.

Galarza a été l'un des joueurs qui ont le plus suscité la colère du public français, lors de la confrontation entre le Paraguay et la France en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est soldée par la victoire des Bleus (1-0).

Selon la chaîne française « Monte Carlo », Galarza a délibérément cherché la provocation et l'accrochage avec les joueurs français, dans le but de faire perdre leur concentration à Kylian Mbappé et à ses coéquipiers.

Le journal « L'Équipe » a également recensé plusieurs accrochages du joueur, parmi lesquels un coup de coude à Mbappé et un accrochage avec Jules Koundé, en plus d'une altercation avec Michael Olise.

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Mais le parcours de Galarza avec la sélection du Paraguay dans le tournoi ne s'est pas limité à l'aspect physique et provocateur, puisqu'il a été l'un des joueurs les plus marquants de son pays lors du premier tour.

Il a inscrit le but de la victoire contre la Turquie (1-0) d'une frappe décisive, et a également délivré une passe décisive au cours du tournoi, avant que le Paraguay ne se fraie un chemin jusqu'aux huitièmes de finale. Au total, Galarza a disputé 19 matches internationaux avec le Paraguay, marqué 4 buts et délivré deux passes décisives, selon les données d'« Opta ».

Son transfert à l'Inter Miami intervient après une période mouvementée avec River Plate. Le joueur avait rejoint le club argentin en juillet 2025 en provenance de Talleres, après avoir auparavant évolué au Brésil avec Vasco da Gama et Coritiba, tandis qu'il avait débuté sa carrière dans les rangs de l'Olimpia paraguayen.

Galarza n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire avec River, puisqu'il n'a participé qu'à 14 matches, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive, avant d'être prêté à l'Atlanta United en février 2026. Il y a réalisé de bons débuts, et a attiré l'attention par sa capacité à évoluer à plus d'un poste au milieu de terrain, avant de revenir à River Plate à l'issue de sa période de prêt.

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