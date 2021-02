OFFICIEL – David Alaba quittera le Bayern Munich à l'issue de la saison

C'est un monument du Bayern qui va s'en aller. En fin de contrat l'été prochain, David Alaba (28 ans) a annoncé aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, qu'il quittera le Bayern Munich à l'issue de la saison : « J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur. J'ai pris la décision il y a quelques semaines et je l'ai communiquée aux dirigeants » , a-t-il déclaré.

🗣️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb