Le club anglais d'Aston Villa a annoncé, ce mercredi, la signature officielle du gardien japonais Zion Suzuki, en provenance du club italien de Parme, dans le cadre d'un transfert définitif, remportant ainsi la course à la signature d'un joueur qui était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain lors de l'actuelle fenêtre des transferts estivaux.

Le Paris Saint-Germain était pourtant sur le point de conclure l'affaire Suzuki, après être parvenu à un accord avec Parme et l'entourage du joueur pour environ 35 millions d'euros, mais les négociations se sont effondrées dans les derniers instants en raison de désaccords financiers.

Selon le journal français L'Équipe, le club parisien a décidé de se retirer de l'opération après que les représentants du gardien ont réclamé une commission supplémentaire proche de 3 millions d'euros, ce qu'a refusé la direction parisienne, qui a considéré la chose comme du « chantage ». Le journal a ajouté que les responsables du Saint-Germain ont tenté de contacter le joueur, mais que ses conseillers l'ont empêché de répondre, poussant le champion d'Europe à fermer le dossier de manière définitive.

Aston Villa a rapidement profité de l'échec des négociations, en présentant une offre similaire à celle du Paris Saint-Germain, et a réussi à obtenir l'accord de Suzuki, avant d'annoncer aujourd'hui la finalisation officielle de sa signature.

Aston Villa a déclaré, dans un communiqué publié sur son site officiel, que Suzuki avait rejoint l'équipe avec un contrat définitif en provenance de Parme, précisant que le gardien japonais avait participé avec la sélection de son pays à la Coupe du monde 2026.

Le club a ajouté que Suzuki, né aux États-Unis, a grandi dans la ville japonaise d'Urawa et a fait ses débuts avec l'équipe première du club d'Urawa Red Diamonds à l'âge de seize ans, avant de vivre une courte expérience avec le club belge de Saint-Trond, puis de rejoindre Parme, où il a joué au cours des deux dernières saisons en Serie A.

Le communiqué a souligné que le gardien, âgé de 24 ans, est considéré comme l'un des talents montants les plus en vue à son poste, et qu'il a disputé 22 matches internationaux sous le maillot de l'équipe nationale japonaise A, avant que le club ne conclue son communiqué en souhaitant la bienvenue à Suzuki et en lui souhaitant bonne chance dans son parcours avec l'équipe.

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