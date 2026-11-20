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Gianni Infantino a mené pendant 10 mois des discussions secrètes avec la famille Kushner, avant que la FIFA ne présente son projet de vente d'une participation dans la Coupe du monde, d'une valeur de 15 milliards de livres sterling.

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Les discussions ont débuté à la mi-septembre de l'année dernière à Zurich, avant qu'Infantino ne tienne une réunion dans le bureau de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, le 4 novembre de la même année, selon des documents obtenus par le quotidien britannique « Telegraph ».

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Le président de la FIFA a ensuite mené des discussions supplémentaires avec Joshua Kushner, frère de Jared, présenté par la suite comme l'investisseur principal du projet porté par Infantino, ainsi qu'au moins 10 autres réunions avec des membres de la famille ou des proches de celle-ci au cours des mois suivants.

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Les comptes rendus de réunions obtenus par le journal révèlent des échanges intenses, étalés sur plusieurs mois, entre Infantino et son entourage d'un côté, et Joshua Kushner et la banque JPMorgan de l'autre, avant même que plusieurs hauts responsables de la FIFA ne soient informés du projet de vente, connu sous le nom de « FIFA Forward Enterprise » (FFE).

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Plusieurs réunions se sont également tenues dans le bureau de Jared Kushner, sans qu'il soit établi si le gendre de Trump y a lui-même participé.

La première date connue à laquelle les hauts responsables de la FIFA ont été invités à étudier la proposition est une réunion organisée le 18 juillet à l'hôtel Waldorf Astoria de Manhattan, la veille au soir de la finale de la Coupe du monde.

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Jusque-là, de nombreux membres du Conseil de la FIFA n'avaient pas connaissance de ces propositions, parmi lesquels la présidente de la Fédération anglaise de football.

Des personnes impliquées dans le projet « FIFA Forward Enterprise », qui n'a finalement pas abouti, ont assuré que Jared Kushner « n'y participait pas ».

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À la suite de la réunion du 4 novembre dans le bureau de Jared Kushner, Infantino est entré régulièrement en contact avec Joshua Kushner.

Ces échanges ont donné lieu à au moins 10 réunions supplémentaires, dans leurs bureaux et leurs domiciles privés, selon des témoins.

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Le 8 décembre, une visioconférence a réuni Infantino, Joshua Kushner et Greg Maffei, qui avait auparavant piloté le rachat de la Formule 1 par Liberty Media pour 4,4 milliards de dollars et qui a également officié comme conseiller sur le projet.

Infantino a assisté à une autre réunion le 14 janvier, avant de tenir une visioconférence avec Joshua Kushner le 21 mars.

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Les réunions se sont poursuivies au printemps et à l'été, le mois de mai ayant été marqué par une période d'échanges intenses, notamment avec la banque JPMorgan.

Mais le projet a finalement été abandonné après une vague d'indignation à l'échelle mondiale.

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Le projet Infantino-Kushner ne se limitait pas à la vente d'une part des recettes du Mondial : il prévoyait aussi la création d'une société commerciale rattachée à la FIFA, chargée de gérer les droits commerciaux et opérationnels de ses compétitions, notamment la diffusion télévisée, le sponsoring, la publicité, la billetterie, l'hospitalité et les licences.

Le plan prévoyait la cession de 20 % de la société à des investisseurs pour environ 4,2 milliards de dollars, la FIFA conservant 80 % du capital, tandis qu'une société liée à Joshua Kushner devait prendre la tête du groupe d'investisseurs. Mais le projet a suscité des critiques en raison de son manque de transparence et de l'absence d'information précoce des instances concernées au sein de la fédération internationale.