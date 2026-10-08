Comme le rapporte Sky , un nouveau tour de discussions aurait eu lieu entre le Bayern et le clan du joueur. Aucune offre concrète n’aurait toutefois encore été formulée.

Dans la course à l’Anglais, qui a seulement fêté ses 16 ans mardi, d’autres clubs auraient actuellement de meilleures chances. Gabriel privilégierait un transfert en Espagne, avec le Real Madrid et le FC Barcelone considérés comme des destinations possibles.

Y a-t-il déjà eu une rencontre entre le Bayern et JJ Gabriel ?

Des discussions avaient déjà eu lieu auparavant entre le Bayern et l’entourage de Gabriel. L’entraîneur Vincent Kompany serait notamment un grand admirateur du milieu offensif. Malgré son jeune âge, Gabriel serait ainsi immédiatement destiné à l’équipe première. Les conditions financières pourraient toutefois énormément compliquer un transfert. Selon Sky , il faudrait assumer un package global de « nettement plus de 10 à 15 millions d’euros ».

Outre le Bayern, le Real et le Barça, le Paris Saint-Germain suivrait également de près la situation du supertalent. En revanche, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig seraient déjà hors course.

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Un transfert en Europe n’est en principe possible pour Gabriel qu’à partir de ses 18 ans en raison des règles du Brexit. En Angleterre, il ne peut actuellement signer qu’un contrat de boursier, et un contrat professionnel seulement à partir de 17 ans. L’origine de ses parents pourrait toutefois lui ouvrir une porte de sortie : selon les informations de Sky, Gabriel veut demander un passeport chypriote. Cela rendrait un transfert possible dès janvier.

Gabriel avait récemment fait les gros titres parce qu’il avait apparemment demandé à Manchester United d’annuler son enregistrement auprès du club. Cette démarche aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », a rapporté le Telegraph.

Gabriel joue pour United depuis l’âge de 11 ans et a inscrit 23 buts en 23 matches de l’équipe U18 la saison dernière. Il a été élu meilleur joueur de l’U18 Premier League. En août, il a en outre fêté ses débuts professionnels et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer avec l’équipe première.