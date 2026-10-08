Comme le rapporte Sky , un nouveau tour de discussions aurait eu lieu entre le club munichois et l’entourage du joueur. Aucune offre concrète n’aurait toutefois encore été formulée.

Dans la course à l’Anglais, qui a fêté ses 16 ans seulement mardi, d’autres clubs auraient actuellement de meilleures cartes en main. Gabriel privilégierait un transfert en Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone étant considérés comme des destinations possibles.

Y a-t-il déjà eu une rencontre entre le Bayern et JJ Gabriel ?

Des discussions avaient déjà eu lieu auparavant entre le Bayern et l’entourage de Gabriel. L’entraîneur Vincent Kompany serait notamment un grand admirateur du milieu offensif. Malgré son jeune âge, Gabriel serait ainsi immédiatement prévu pour les professionnels. Les conditions financières pourraient toutefois énormément compliquer un transfert. Selon Sky , il faudrait assumer un package global de « nettement plus de 10 à 15 millions d’euros ». Le Times anglais avait déjà rapporté auparavant que Gabriel et sa famille réclamaient un salaire annuel à sept chiffres, plus une conséquente prime à la signature.

Outre le club munichois, le Real et le Barça, le Paris Saint-Germain suivrait lui aussi de très près la situation du super talent. En revanche, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig seraient déjà hors course.

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Un transfert en Europe n’est en principe possible pour Gabriel qu’à partir de 18 ans, en raison des règles du Brexit. En Angleterre, il ne peut actuellement signer qu’un contrat de boursier, un contrat professionnel n’étant possible qu’à partir de 17 ans. L’origine de ses parents pourrait toutefois lui ouvrir une faille : selon les informations de Sky, Gabriel veut demander un passeport chypriote. Cela rendrait un transfert possible dès janvier.

Gabriel avait récemment fait les gros titres parce qu’il aurait apparemment demandé à Manchester United d’annuler son enregistrement au club. Cette démarche aurait provoqué un « choc » à United et serait « presque sans précédent », a rapporté le Telegraph.

Gabriel joue pour United depuis l’âge de 11 ans et a inscrit 23 buts en 23 matches de Premier League U18 la saison passée. Il a été élu meilleur joueur de la Premier League U18. En août, il a aussi fait ses débuts professionnels et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer avec l’équipe première de United.