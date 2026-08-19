Comme le rapporte kicker, le club aurait fait savoir très clairement au joueur aux 19 sélections avec l’Allemagne qu’un changement de club lui était recommandé. Sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez, les perspectives de temps de jeu d’Andrich seraient quasiment inexistantes en raison du passage d’une défense à trois à une défense à quatre.

Andrich, qui menait la Werkself sur le terrain comme capitaine depuis le départ de Granit Xhaka l’été dernier, a évolué la saison passée comme joueur axial dans la défense à trois de Kasper Hjulmand. Il n’a toutefois pas souvent été irréprochable, et ses lacunes en matière de vitesse sont apparues très clairement à de multiples reprises.

Malgré cela, le joueur de 31 ans a été une constante absolue dans une saison agitée du Bayer, et a finalement disputé 46 matches officiels. Le défenseur central reconverti a également inscrit deux buts importants : contre le BVB, il a marqué le but de la victoire 1-0 lors de la 29e journée. Face à Arsenal, futur finaliste de la Ligue des champions, il a donné l’avantage à la Werkself de la tête au match aller et a fait rêver brièvement les supporters du Bayer à un immense exploit.

Andrich veut revenir en équipe d’Allemagne sous Klopp et a besoin de temps de jeu

Le temps d’Andrich à Leverkusen semble désormais toucher à sa fin après cinq ans, et ce malgré un contrat courant jusqu’en 2028. « Tant que personne ne me met dehors ou que je n’ai pas le sentiment de devoir faire quelque chose de nouveau, je ne forcerai pas un départ », avait déclaré Andrich lui-même à Bild il y a peu, alors que circulaient les premières rumeurs de départ et d’un intérêt de l’Eintracht Francfort.

Concrètement, selon kicker , cela ne s’est jamais matérialisé avec le club hessois, mais Andrich doit désormais sans doute vraiment « faire quelque chose de nouveau » s’il veut continuer à bénéficier d’un temps de jeu important. Ce souhait pourrait l’emmener pour la première fois de sa carrière à l’étranger. Andrich pourrait en tout cas tout à fait envisager un transfert à l’étranger.

La question de l’équipe nationale non plus n’est pas totalement écartée pour Andrich en raison du nouveau départ sous le sélectionneur Jürgen Klopp. « Fondamentalement, j’ai pour objectif d’y revenir. Je veux me remettre dans le viseur de l’équipe nationale », a-t-il déclaré à kicker début août : « J’ai l’ambition de redevenir membre de l’équipe et je veux encore vivre des choses avec la Nationalmannschaft. »

Andrich a déjà connu Klopp comme consultant TV

Il y avait déjà eu de nombreux échanges avec Klopp pendant la Coupe du monde. Tous deux ont officié comme consultants TV pour Magenta durant le tournoi. « Quand on se voyait, c’était vraiment sympa. On a beaucoup parlé football », a déclaré le milieu de terrain formé au Hertha Berlin.

Andrich avait auparavant manqué sa place dans le groupe de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde, alors qu’il était encore titulaire aux côtés de Toni Kroos lors de l’Euro 2024 à domicile. Désormais, il est sans doute aussi en train de perdre définitivement sa place à Leverkusen.

Ce sont désormais des forces plus jeunes qui doivent prendre le relais. Leverkusen s’est par exemple offert, lors du mercato estival, le grand talent Kennet Eichhorn, capable d’occuper exactement le rôle d’Andrich au milieu défensif. Toutefois, une « maladie métabolique nécessitant un traitement » a été diagnostiquée chez le joueur désormais âgé de 17 ans. La date à laquelle Eichhorn pourra faire ses débuts avec la Werkself reste donc totalement incertaine.

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