Nouvelle technologie : la Premier League passe l'expérience de la Liga au crible

La Premier League a observé la technologie de la puce à l'intérieur du ballon lors de matches de compétition, alors qu'elle étudie la possibilité de l'utiliser à l'avenir dans son championnat.

Selon le journal britannique The Athletic, la technologie des ballons connectés repose sur un capteur intégré à l'intérieur du ballon pour déterminer le moment précis où il est touché, ce qui fournit aux arbitres des données supplémentaires pour des situations telles que les hors-jeu, les mains, les déviations et les doubles touches.

Des sources ont confié au journal : « Les représentants de la Premier League ont observé cette technologie lors de la Coupe des championnes de la FIFA à Londres au mois de janvier et lors de la Wings Cup des jeunes de 2025 au club de Leipzig, où elle a été utilisée avec des ballons Puma, tandis que le système n'a pas encore été testé lors d'un match de Premier League. »

Le journal a souligné que la Liga espagnole est devenue le premier championnat de football national professionnel à appliquer la technologie des ballons connectés dans chaque match cette saison, le système de la Liga utilisant des capteurs à fréquences radio développés par la société allemande Kinexon Sports et intégrés aux ballons de match Puma, les données étant transmises à environ 12 antennes installées dans chaque stade.

Les sources ont ajouté : « Il n'existe pas de projet immédiat d'introduire la technologie des ballons connectés en Premier League, car le système de hors-jeu semi-automatique actuel est capable de déterminer la direction du ballon sans capteur interne, mais le championnat continuera d'observer son utilisation ailleurs. »

Le système actuel de la Premier League repose sur le suivi optique, en utilisant jusqu'à trente caméras autour de chaque stade pour suivre le ballon ainsi que des milliers de points de données pour chaque joueur avant de proposer le point de frappe et de générer automatiquement les lignes de hors-jeu pour la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Lorsque le système a été introduit au mois d'avril 2025, les responsables de la Premier League ont déclaré : « Il n'était pas nécessaire d'avoir un capteur à l'intérieur du ballon, car notre suivi optique était capable de déterminer le moment où le ballon était joué, tandis que la puce présente à l'intérieur du ballon fournira une mesure distincte de ce moment de contact. »

Il convient de rappeler que la technologie des ballons connectés a été utilisée avec des ballons Adidas lors des grandes compétitions internationales, notamment les Coupes du monde masculines de 2022 et 2026, la Coupe du monde féminine de 2023, l'Euro 2024, l'Euro féminin 2025 et la Coupe du monde des clubs de 2025.

Cette technologie a été vue en action lors de la Coupe du monde de cet été, notamment avec l'annulation d'un but égalisateur tardif de l'équipe de Croatie lors de sa défaite en huitièmes de finale face au Portugal, après avoir détecté que le ballon avait touché l'attaquant Igor Matanovic au début de l'action, avant d'arriver au milieu de terrain Mario Pasalic, qui se trouvait en position de hors-jeu.