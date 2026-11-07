Nouvelle polémique : Mohamed Salah a-t-il fait tomber Hossam Hassan ?

Le départ de Hossam Hassan du banc de la sélection égyptienne, ce samedi, a relancé le débat sur un possible rôle de Mohamed Salah dans cette décision, le capitaine de l'Égypte, surtout après la polémique autour du remplacement de l'ancienne star de Liverpool face à l'Angola, puis son absence lors des deux matches suivants, jusqu'à l'intervention de Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne de football, pour tenter de rapprocher les points de vue entre les deux parties.

Avec l'annonce de la nomination d'Ali Maher pour succéder à Hossam Hassan, les interrogations sont revenues sur le rôle joué par Salah dans le départ de l'entraîneur, et sur le fait de savoir s'il s'était plaint directement de lui auprès des responsables de la Fédération, ou s'il avait réclamé son limogeage.

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Hossam Hassan avait décidé de remplacer Mohamed Salah, à la 60e minute face à l'Angola, lors de la journée inaugurale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, une décision qui avait soulevé des interrogations sur la relation entre les deux hommes, en particulier avec le départ du capitaine de la sélection du stage dès le lendemain, et son absence lors de la confrontation face au Soudan du Sud, puis du match amical contre l'Afrique du Sud.

Hossam a déclaré que le remplacement de Salah avait des raisons techniques, et que son absence face au Soudan du Sud était le fruit d'un accord préalable, en raison de la tenue du match sur une pelouse synthétique, afin de préserver son intégrité physique.

Malgré les tentatives de l'entraîneur de contenir la polémique, les spéculations se sont poursuivies sur l'existence de tensions entre eux, en parallèle d'une autre polémique provoquée par Hossam Hassan avec ses déclarations sur Mohamed El-Shennawy, le gardien d'Al Ahly, qu'il a décrit comme « fini » à une période antérieure de sa carrière.

Par ailleurs, des rapports médiatiques égyptiens ont évoqué le fait que le manager de la sélection, Ibrahim Hassan, avait adressé des propos injurieux à certains joueurs de l'Égypte.

Abou Rida intervient

Le développement le plus marquant de ces derniers temps a été la rencontre entre Hani Abou Rida et Mohamed Salah en Turquie, au début du mois en cours, lors d'une réunion qui a pris une importance particulière en raison de son calendrier, avant le lancement du nouveau stage de l'Égypte.

La Fédération égyptienne a annoncé que la rencontre avait porté sur les moyens de lever tout obstacle susceptible de se dresser devant la sélection, de renforcer la communication et la compréhension entre tous les éléments du système, et de créer un climat approprié avant les échéances à venir.

Bien que le communiqué de la Fédération n'ait pas mentionné Hossam Hassan nommément, le calendrier de la réunion est survenu plusieurs semaines après la polémique sur la relation entre le sélectionneur et le capitaine de l'équipe.

Des rapports de presse ont évoqué le fait que la rencontre visait à rapprocher les points de vue entre la star de Trabzonspor et le staff technique, dans un contexte de rumeurs sur la colère du joueur après son remplacement face à l'Angola et certaines déclarations de l'entraîneur.

Hossam Hassan avait renouvelé son contrat jusqu'en 2030, en septembre dernier, après avoir mené l'Égypte jusqu'aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mais ses récentes crises - dont celle liée à Salah - n'ont pas laissé à la légende d'Al Ahly et du Zamalek l'occasion de profiter de son nouveau contrat.