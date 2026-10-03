Nouvelle décision marquante de Jesus : la balle est dans le camp de Ronaldo

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a accepté de tenir une réunion avec Cristiano Ronaldo dans le but de désamorcer la crise entre les deux parties, une démarche qui fait suite à une médiation menée par la Fédération portugaise de football, laquelle attend désormais la position du capitaine de la sélection quant à sa participation à ces discussions.

Selon le quotidien portugais « A Bola », Jesus s'est dit favorable à la tenue d'une réunion d'urgence pour rapprocher à nouveau les points de vue avec Ronaldo, alors que les efforts pour contenir le différend restent suspendus à la réponse du capitaine de la sélection, dans un contexte de tentatives visant à éviter une fin soudaine à une carrière historique s'étalant sur plus de deux décennies sous le maillot du Portugal.

Cette démarche intervient alors que les répercussions de la crise s'élargissent, dépassant le cadre de la sélection pour atteindre l'opinion publique, avec l'apparition de banderoles dans les rues de Lisbonne reflétant un état de colère, outre l'atmosphère tendue qui a accompagné l'arrivée de la délégation de la sélection dans la ville de Porto.

Et bien que Jesus maintienne sa décision technique de laisser Ronaldo, porteur du maillot numéro 7, sur le banc des remplaçants lors de la confrontation face au Danemark, le sélectionneur portugais est conscient de l'importance de contenir le différend et d'œuvrer à restaurer la stabilité au sein de la sélection le plus rapidement possible, après le match contre la Norvège prévu demain dimanche au stade du « Dragão », dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations de l'UEFA.

Alors que la délégation du Portugal se concentre sur la préparation du prochain match dans le nord du pays, les regards se tournent vers la capitale espagnole, Madrid, où réside Ronaldo, qui a gardé le silence jusqu'à présent depuis son départ du camp de la sélection à Copenhague.

Avec l'accord de Jesus pour la réunion, la décision est désormais entre les mains de Ronaldo, qui se trouve face au choix de répondre aux tentatives de dialogue en quête d'un règlement mettant fin au différend, ou de camper sur sa position, ce qui pourrait menacer de mettre un terme à sa longue carrière internationale dans une atmosphère ne correspondant pas à son statut et à ce qu'il a apporté à la sélection portugaise durant plus de 20 ans.