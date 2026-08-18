Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, a laissé un signe qui n'est pas passé inaperçu après le transfert officiel de Rodri au Barça, en réagissant avec un « j'aime » à la première vidéo publiée par Manchester City pour faire ses adieux au milieu de terrain espagnol, alors que l'Argentin poursuit ses tentatives de quitter son club pour rejoindre la formation catalane.

La vidéo publiée sur les comptes de Manchester City a suscité un intérêt particulier, après avoir passé en revue les moments les plus marquants de Rodri au cours des sept années qu'il a passées à l'Etihad Stadium, avant qu'Álvarez ne choisisse d'appuyer sur le bouton « j'aime », un geste qui semble anodin, mais qui revêt une signification particulière au vu de la situation que traverse l'attaquant argentin.

Rodri a réalisé ce à quoi aspire Álvarez

Selon le journal « Sport », la réaction d'Álvarez intervient à un moment particulièrement sensible, après que Rodri a réussi à franchir l'étape que l'attaquant de l'Atlético Madrid tente de réaliser depuis des mois.

Le milieu de terrain espagnol a en effet mis un terme à son étape avec Manchester City, après avoir exprimé son souhait de vivre une nouvelle expérience, avant que le club anglais ne parvienne à un accord avec le Barça concernant son transfert dans les rangs de la formation catalane.

Quant à Álvarez, il reste bloqué à l'Atlético, malgré son désir affiché de changer de destination et de réaliser son rêve de jouer sous le maillot du Barça.

L'attaquant argentin avait clairement dévoilé sa position lors de la Coupe du monde, lorsqu'il avait déclaré : « Le mieux pour les deux parties, c'est le transfert, et je veux réaliser mon rêve », sans citer le Barça par son nom.

Depuis lors, le Barça poursuit ses tentatives pour ouvrir la voie à l'affaire, tandis que l'Atlético Madrid maintient sa position de refus de se séparer facilement du joueur, si bien que l'opération demeure complexe jusqu'à présent, malgré le désir persistant d'Álvarez de partir et de faire du Barça sa destination privilégiée.

À lire aussi :

Rodri profite du départ de Ferran Torres du Barça

Un passé commun réunit Rodri et Álvarez

La réaction d'Álvarez à la vidéo d'adieu de Rodri revêt une importance supplémentaire au vu de la relation qui les a unis à Manchester City.

La présence des deux joueurs dans la formation anglaise a coïncidé lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024, où ils ont partagé le vestiaire durant l'une des périodes les plus fructueuses de la carrière de Rodri.

En 2024, Rodri a été sacré champion de Premier League avec Manchester City, avant de jouer un rôle central dans le sacre de l'Espagne au Championnat d'Europe, puis de clore l'année en remportant le Ballon d'Or.

Deux ans plus tard, Rodri relève un nouveau défi avec le Barça, tandis qu'Álvarez se retrouve dans une situation totalement différente, après que son désir de rejoindre le club catalan s'est heurté à la position de l'Atlético Madrid.

Manchester City fait ses adieux à Rodri

Manchester City a tenu à faire ses adieux à son ancienne star d'une manière particulière, en publiant plusieurs séquences et contenus retraçant ses moments les plus marquants avec la formation, ainsi qu'un message adressé par Rodri aux supporters du club, une photo de lui avec le Ballon d'Or, un montage réunissant tous ses titres, en plus d'une série de photos documentant son parcours à Manchester.

Le « j'aime » d'Álvarez est venu se poser sur la première séquence publiée par le club anglais pour faire ses adieux à Rodri.

Ce message indirect met en évidence la divergence des trajectoires des deux joueurs : Manchester City avait auparavant donné son accord au départ d'Álvarez vers l'Atlético Madrid lorsque le joueur avait estimé que le moment était venu de vivre une nouvelle expérience, tandis qu'il rencontre aujourd'hui davantage de difficultés à rejoindre le Barça et à réaliser son souhait.

Rodri refuse de commenter l'avenir d'Álvarez

Lors de la présentation d'un nouveau joueur au Barça, Rodri a été interrogé sur la situation d'Álvarez, mais il a préféré ne pas entrer dans les détails de l'avenir de son ancien coéquipier.

Le milieu de terrain espagnol a déclaré : « Je n'ai pas l'habitude de parler de joueurs qui n'appartiennent pas au club. Je peux seulement dire que c'est un très grand joueur, et qu'il peut apporter beaucoup à n'importe quelle équipe, car c'est l'un des meilleurs joueurs. »

Et d'ajouter : « Je sais que Deco et son équipe travaillent à bâtir le meilleur effectif possible, et cela leur revient. »