Comme l’a indiqué kicker dans son dernier rapport, l’attaquant convoité « penche » pour un transfert au BVB. Le Borussia serait en outre déjà conscient de la position d’El Mala, si bien que les Dortmundais ne ressentiraient actuellement aucune pression dans ce dossier.

Ces derniers jours, il a été dit à plusieurs reprises que le BVB avait certes formulé une première offre à Cologne, mais que celle-ci était très inférieure au package global prétendument réclamé de 50 millions d’euros.

L’offre et l’approche de Dortmund auraient même, selon Geissblog, provoqué une grande irritation du côté de l’Effzeh. Selon le rapport , le club s’est montré « en désaccord avec la manière dont les Dortmundais auraient tenté d’influencer le joueur afin de rendre un transfert plus probable », est-il écrit mot pour mot. En conséquence, il a été décidé en interne au Geißbockheim de rompre immédiatement toute négociation avec le Borussia.

Sky a fait état d’un package comprenant une indemnité de base de 26 millions d’euros, ainsi que jusqu’à 16 millions d’euros de bonus. Toutefois, seule la moitié aurait été réalistement atteignable. Parmi les conditions supposément posées par le BVB, El Mala devait être élu joueur de la saison et finir meilleur buteur. Une nomination au Ballon d’Or devait également rapporter des millions à l’Effzeh.

Le BILD a évoqué 34 millions d’euros fixes plus six millions d’euros de bonus. Selon les informations de kicker, l’offre comprenait elle aussi une somme fixe de plus de 30 millions d’euros, mais le package global restait malgré tout loin du montant souhaité par Cologne. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a parlé d’une « foule de fausses informations » au sujet de ces chiffres ce week-end, en marge de la défaite en match amical contre Fortuna Düsseldorf (1-2).

« Toutes les options sur la table » : quelle destination pour El Mala ?

Bien que le BVB et Book affichent sérénité et confiance, il est loin d’être certain que les Jaune et Noir obtiendront gain de cause. L’AS Roma serait prête à dépenser nettement plus de 40 millions d’euros pour l’ailier gauche. En Bundesliga, la menace semble en revanche moindre. Un intérêt de RB Leipzig a bien été évoqué, mais le rival ne serait lui non plus pas prêt à satisfaire aux conditions financières actuelles.

Pour El Mala, selon kicker , « toutes les options sont encore sur la table ». Le jeune joueur peut apparemment toujours s’imaginer rester à Cologne. Le directeur sportif Thomas Kessler avait déjà clairement indiqué il y a quelques semaines que le joueur de 19 ans porterait aussi les couleurs du club de la cathédrale la saison prochaine. Lors de la reprise de l’entraînement, Kessler a déclaré qu’il y avait bien eu une ou deux offres, « mais cela n’a pas conduit à un transfert. C’est pourquoi je suis fermement convaincu qu’il jouera pour le FC cette saison. »

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Le transfert record d’El Mala a capoté il y a quelques semaines

Depuis des mois, l’avenir d’El Mala alimente les spéculations, alors que le droitier est encore sous contrat à Cologne jusqu’en 2030. Le FC aurait déjà accepté au début du mercato estival une offre de Brentford FC, mais El Mala lui-même aurait refusé le transfert.

La révélation a disputé les 34 rencontres de la dernière saison de Bundesliga et cumulé 13 buts ainsi que cinq passes décisives. Malgré sa très solide saison de débuts dans l’élite allemande, l’ancien sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a renoncé à le convoquer pour la Coupe du monde.







