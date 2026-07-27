Comme l’a rapporté le kicker dans son dernier article, l’attaquant convoité « penche » pour un transfert au BVB. Le Borussia serait en outre déjà au courant de la position d’El Mala, si bien que les Dortmundois ne ressentent actuellement aucune pression dans ce dossier.

Ces derniers jours, il a été dit à plusieurs reprises que le BVB avait certes formulé une première offre à Cologne, mais que celle-ci restait bien en dessous du package global de 50 millions d’euros qui serait réclamé.

L’offre et l’approche de Dortmund auraient même, selon Geissblog, provoqué une grande irritation du côté de l’Effzeh. Selon le rapport , le club se serait montré « en désaccord avec la manière dont les Dortmundois auraient tenté d’influencer le joueur afin de rendre un transfert plus probable », est-il écrit textuellement. En conséquence, il aurait été décidé en interne à Geißbockheim de rompre immédiatement toute négociation avec le Borussia.

Sky a fait état d’un package comprenant une indemnité de base de 26 millions d’euros ainsi que jusqu’à 16 millions d’euros de bonus. Toutefois, seule la moitié de cette somme aurait été réalistement atteignable. BILD a évoqué 34 millions d’euros fixes plus six millions d’euros de bonus. Selon les informations du kicker, l’offre aurait elle aussi comporté une somme fixe de plus de 30 millions d’euros, mais le package global ne se situait malgré tout pas au niveau du montant souhaité par Cologne. Le directeur sportif du BVB, Ole Book, a qualifié ce week-end ces spéculations chiffrées de « profusion de fausses informations », dans le cadre de la défaite en match amical contre Fortuna Düsseldorf (1-2).

« Toutes les options sur la table » : où El Mala va-t-il aller ?

Bien que le BVB et Book affichent leur sérénité et leur confiance, il est loin d’être certain que les Schwarzgelben auront gain de cause. L’AS Rome serait prête à dépenser nettement plus de 40 millions d’euros pour l’ailier gauche. En Bundesliga, la menace semble en revanche moindre. Un intérêt a bien été prêté au RB Leipzig, mais le rival ne serait lui non plus pas disposé à répondre aux conditions financières actuelles.

Pour El Mala, selon le kicker , « toutes les options sont encore sur la table ». Le jeune talent pourrait aussi toujours envisager de rester à Cologne. Le directeur sportif Thomas Kessler avait déjà clairement indiqué il y a plusieurs semaines que le joueur de 19 ans porterait également les couleurs du club de la cathédrale la saison prochaine. Lors de la reprise de l’entraînement, Kessler a déclaré qu’il y avait bien eu une ou deux offres, « mais cela n’a pas abouti au transfert. C’est pourquoi je suis fermement convaincu qu’il jouera pour le FC cette saison. »

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Le transfert record d’El Mala a capoté il y a quelques semaines

Depuis des mois, l’avenir d’El Mala fait l’objet de spéculations, bien que le droitier soit encore sous contrat à Cologne jusqu’en 2030. Une offre de Brentford FC aurait déjà été acceptée par le FC au début du mercato estival, mais El Mala lui-même aurait refusé le transfert.

La révélation a disputé les 34 matches de la dernière saison de Bundesliga et a cumulé 13 buts ainsi que cinq passes décisives. Malgré sa solide première saison dans l’élite allemande, l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann a renoncé à le convoquer pour la Coupe du monde.







