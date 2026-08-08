Nouveau signe : embellie dans le dossier entre le Barça et Al-Hilal

Le jeune Espagnol Marc Casadó, milieu de terrain du Barcelone, s'est rapproché d'un départ du club catalan lors de l'actuel mercato estival, après avoir été écarté de manière surprenante de la liste de l'équipe qui s'est rendue à Udine pour disputer les matchs amicaux face à l'Udinese et à Nottingham Forest, sur fond de progression des négociations avec Al-Hilal.

Casadó était présent à la Ciutat Esportiva du Barcelone, avant de la quitter sans rejoindre la délégation de l'équipe partie en Italie, un geste qui renforce les indices annonçant la fin prochaine de son parcours avec le club catalan, selon "Mundo Deportivo".

La mise à l'écart du milieu de terrain espagnol, âgé de 22 ans, intervient à un moment où son avenir est devenu l'un des dossiers majeurs sur la table de la direction du Barcelone, après qu'Al-Hilal s'est activé pour le recruter et a présenté une première offre au club catalan au cours du mois de juillet dernier, offre que le Barcelone a toutefois refusée car elle ne correspondait pas à ses exigences financières.

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Al-Hilal se rapproche, le Barcelone campe sur ses 40 millions d'euros

Malgré l'enlisement des négociations entre les deux clubs au cours de la période écoulée, la situation a changé avec la progression des discussions entre Al-Hilal et Casadó, la relation entre le joueur et le club saoudien étant devenue positive, tandis que le transfert semble plus proche que jamais d'être conclu.

Le Barcelone tient à obtenir plus de 30 millions d'euros en échange du départ du milieu de terrain, le club catalan aspirant à s'approcher de la barre des 40 millions d'euros, alors qu'Al-Hilal n'était pas prêt au départ à atteindre ce montant.

Mais les derniers développements, au premier rang desquels la mise à l'écart de Casadó du déplacement de l'équipe en Italie, indiquent que les négociations sont entrées dans une phase plus sérieuse, ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord dans les jours à venir.

Le transfert de Rodri précipite le départ de Casadó

Bien que le Barcelone apprécie le potentiel de Casadó, la situation du joueur dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick n'est plus ce qu'elle était auparavant, après que son rôle a progressivement diminué au cours de la saison dernière.

De plus, l'entrée en force du Barcelone dans la course au recrutement de Rodri, la star de Manchester City, a envoyé un message supplémentaire à Casadó au sujet de son avenir, d'autant que le club cherche à remodeler son milieu de terrain et à renforcer ses options à ce poste.

Roony Bardghji hors des plans lui aussi

Casadó n'était pas le seul joueur absent de la liste du Barcelone, puisque l'ailier suédois Roony Bardghji a lui aussi été écarté du déplacement de l'équipe à Udine.

Il semble que le joueur, âgé de 20 ans, ne bénéficie pas de la place dont il a besoin dans les plans de Flick pour poursuivre sa progression, et ce un an seulement après son transfert au Barcelone en provenance de Copenhague.

Ainsi, Bardghji figure à son tour parmi les joueurs candidats à un départ lors de la dernière phase du mercato, tandis que Casadó se rapproche de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Al-Hilal.