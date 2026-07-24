Nouveau rebondissement : communiqué officiel du TAS concernant l'affaire Maroc-Sénégal

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé la date de l'audience relative au litige concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, afin de trancher l'identité du champion entre le Maroc et le Sénégal.

Le tribunal a confirmé, dans un communiqué officiel publié ce vendredi, que l'audience d'examen du dossier se tiendra le 8 octobre prochain, à son siège dans la ville suisse de Lausanne, après l'enregistrement de l'appel déposé par la Fédération sénégalaise le 25 mars dernier.

L'annonce du TAS ce jour est venue confirmer les informations de presse qui avaient précédemment indiqué que l'audience de l'affaire aurait lieu en septembre ou en octobre prochains, après que des rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux affirmant que le tribunal s'apprêtait à rendre son verdict au cours du mois de juillet en cours.

La Fédération sénégalaise de football réclame l'annulation de la décision rendue par la Confédération africaine de football (CAF) considérant la sélection du Sénégal comme forfait de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, ainsi que l'entérinement de la victoire de la sélection marocaine sur le score de 3-0 et son sacre.

La Fédération sénégalaise demande également, dans la plainte qu'elle a déposée auprès du Tribunal arbitral du sport, à être reconnue championne de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Une audience à huis clos et une décision ultérieure

Le Tribunal arbitral du sport a précisé, dans son communiqué, que les parties concernées ne se sont pas mises d'accord pour accélérer la procédure de l'affaire, laquelle suivra donc le calendrier habituel, conformément aux règles procédurales du tribunal.

Le communiqué a ajouté que la date de l'audience a été fixée après consultation de toutes les parties, qui n'ont pas non plus demandé que l'audience soit publique, ce qui signifie qu'elle se tiendra à huis clos.

Une fois l'audience achevée, la formation arbitrale entamera ses délibérations, la décision finale devant être rendue ultérieurement. Le tribunal a en effet affirmé qu'il ne pouvait pas, à l'heure actuelle, déterminer la date de l'annonce du verdict, insistant sur le fait que la décision ne serait pas rendue le jour de la tenue de l'audience.

Le TAS met en garde contre les informations non officielles

Le Tribunal arbitral du sport a mis en garde contre la circulation d'informations inexactes sur Internet au sujet de l'affaire, affirmant que seuls les communiqués diffusés par ses canaux officiels font foi.

Le tribunal a indiqué qu'il publierait toute annonce relative à ce dossier sur son site officiel, invitant les médias accrédités à adresser leurs demandes au bureau de presse du tribunal.

Le TAS avait publié un communiqué plus tôt dans le mois de juillet en cours, dans lequel il avait démenti l'annonce d'un verdict en faveur du Sénégal, après les rumeurs qui s'étaient propagées sur des plateformes suivies par le grand public à ce moment-là.

L'Afrique attend la décision finale

Le public africain attend la décision du tribunal sportif, qui déterminera s'il confirmera la décision de la CAF rendue le 17 mars dernier, ou s'il l'annulera définitivement.

La commission d'appel de la CAF avait renversé la décision de première instance, après avoir décidé de retirer le titre de la compétition à la sélection sénégalaise et de l'attribuer administrativement à la sélection marocaine, sur fond des événements survenus lors de la finale.

La décision est intervenue après que les joueurs de la sélection du Sénégal ont temporairement quitté la pelouse durant la prolongation, en signe de protestation contre l'octroi d'un penalty en faveur de la sélection marocaine, avant que celui-ci ne soit tiré et manqué, puis que le Sénégal marque par la suite un but par l'intermédiaire de Bab Gaye.

Malgré l'échec du Maroc à transformer le penalty en but, la Confédération africaine a décidé de considérer la sélection marocaine comme vainqueur sur le score de 3-0 administrativement, en raison de l'infraction commise par la sélection sénégalaise selon la décision de la commission d'appel.

La Fédération sénégalaise de football a catégoriquement rejeté la décision, la jugeant « injuste » et la qualifiant de « vol administratif », avant de déposer officiellement un recours devant le Tribunal arbitral du sport afin de récupérer son droit au titre.

L'audience du TAS sera décisive dans la détermination du sort de la compétition, les choses s'orientant vers l'un des deux scénarios : soit la confirmation de la décision de la Confédération africaine et le maintien du Maroc comme champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025, soit l'annulation de la sanction, la reconnaissance à nouveau du résultat du terrain et l'attribution du titre au Sénégal.