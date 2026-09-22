Nouveau coup dur : Valverde aggrave les soucis du Real Madrid

Le Real Madrid a subi un nouveau coup dur après sa défaite face à l'Atlético de Madrid dans le derby de la capitale, puisqu'il a été décidé de reporter les examens médicaux complémentaires de Fede Valverde, le milieu de terrain de l'équipe, en raison de la persistance d'un gonflement important à sa cheville gauche.

Selon la radio « Cope », le staff médical du Real Madrid a préféré attendre que le gonflement diminue avant de procéder à de nouveaux examens qui détermineront la nature de la blessure du joueur uruguayen ainsi que la durée de son absence éventuelle.

Valverde s'est blessé lors des dernières minutes de la première mi-temps, à la suite d'un contact avec Kang-in Lee, dans une action qui a provoqué la colère des joueurs du Real Madrid, lesquels ont réclamé un carton rouge à l'encontre du joueur de l'Atlético de Madrid, mais l'arbitre a décidé de ne pas le sanctionner d'une expulsion.

Le Real Madrid avait publié un communiqué officiel, dimanche, au sujet de l'état du milieu de terrain, dans lequel il était indiqué : « À la suite des examens réalisés par le staff médical du Real Madrid sur notre joueur Fede Valverde, une grave blessure à sa cheville gauche a été diagnostiquée, contractée lors du match d'aujourd'hui. Valverde subira d'autres examens dans les heures à venir. »

La blessure de Valverde survient à un moment particulièrement difficile pour la Maison Blanche, qui a concédé une lourde défaite face à l'Atlético de Madrid, portant à six points l'écart avec le leader, le Barça, au classement du Championnat d'Espagne.

Le Real Madrid attend les résultats des prochains examens pour fixer la situation de Valverde, au milieu des craintes de le voir manquer plusieurs matches importants, d'autant que le joueur constitue un élément essentiel dans l'effectif de José Mourinho.