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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Nouveau coup dur : une star du Barça rejoint le groupe de Flick blessée

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L'absence de Frenkie de Jong, milieu de terrain de la sélection des Pays-Bas, a été confirmée pour le dernier match de son équipe nationale en phase de groupes de la Ligue des Nations, prévu face à l'Allemagne lundi, en raison de quelques douleurs légères ressenties après la rencontre contre la Grèce.

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Le staff technique de la sélection néerlandaise, dirigé par Xavi Hernández, a décidé d'écarter le joueur âgé de 29 ans de la liste du match, afin d'éviter tout risque inutile, après les gênes physiques qu'il a ressenties lors de la rencontre face à la Grèce.

Le compte officiel de la sélection néerlandaise a écrit sur le réseau « X » : « Frenkie de Jong souffre de quelques douleurs physiques légères et manquera le prochain match à l'extérieur face à l'Allemagne. »

Et d'ajouter : « Le staff technique a décidé, par mesure de précaution, de ne pas faire voyager le joueur à Berlin, étant donné que le match de lundi arrive trop tôt par rapport à la période de récupération du milieu de terrain. »

Xavi ne convoquera pas de joueur de remplacement pour pallier l'absence de De Jong, la liste de la sélection néerlandaise comptant ainsi 23 joueurs en préparation du match face à l'Allemagne.

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Le match prévu lundi est le dernier des Pays-Bas en phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, le Stade olympique de Berlin accueillant la rencontre.

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La sélection néerlandaise aborde ce match en tête de son groupe avec 11 points, tandis que l'Allemagne et la Grèce possèdent 8 points chacune, la Serbie fermant la marche sans le moindre point.

Un match nul assurera aux Pays-Bas la qualification pour les quarts de finale, prévus en mars prochain, en tant que leader du groupe.

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Le Néerlandais Frenkie de Jong traverse une période délicate de sa carrière cette saison, après avoir dû composer avec les suites d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant une longue période et a affecté la régularité de ses apparitions avec le Barça et sa sélection, à un moment où il cherche à retrouver sa place de titulaire et à atteindre ses meilleurs niveaux physique et technique.

Le milieu de terrain néerlandais avait été victime d'une blessure au genou lors des qualifications de la Coupe du monde 2026, ce qui l'a privé de plusieurs échéances importantes, avant d'entamer progressivement son retour sur les terrains avec le Barça à la fin du mois d'octobre dernier.

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Le retour de De Jong à la compétition avec le club catalan n'a pas été facile, puisqu'il a eu besoin de retrouver le rythme des matchs après cette période d'absence, dans un contexte où le staff technique dirigé par Hansi Flick veille à gérer avec prudence son état physique et à éviter de lui imposer des charges supplémentaires avant qu'il ne retrouve sa pleine forme.

De Jong représente un élément important dans les plans du Barça, grâce à sa capacité à contrôler le rythme du jeu, à conserver le ballon sous pression et à apporter des solutions dans la construction des attaques depuis l'arrière, en plus de sa polyvalence tactique qui lui permet de tenir plus d'un rôle au milieu de terrain.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

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