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L'ancien arbitre allemand Patrick Ittrich a livré son pronostic sur la durée de la suspension de Joshua Kimmich, joueur du Bayern Munich, expulsé face à Hambourg lors de la 11e journée de Bundesliga, hier samedi au Volksparkstadion, lors d'un match qui s'est soldé par un nul vierge. En cause : son agression sur un joueur adverse, Alexander Røssing-Lelesiit, qu'il a tiré par les cheveux.

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Patrick Ittrich, aujourd'hui consultant arbitrage, a expliqué que la sanction dépendrait de ce que l'arbitre de la rencontre, Bastian Dankert, mentionnera dans son rapport, tout en estimant qu'elle devrait porter sur au moins 3 matchs.

Dans des déclarations à « Sky Sport Allemagne », l'ancien arbitre a indiqué que plusieurs facteurs entreraient en ligne de compte dans l'évaluation de la sanction, notamment le fait de savoir si le rapport mentionnera une provocation du joueur adverse envers Kimmich, et si le joueur du Bayern a présenté ses excuses après l'incident.

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Le Bayern a encaissé un coup dur à la 44e minute, lorsque l'arbitre Bastian Dankert a brandi un carton rouge direct à Kimmich après consultation de la VAR, pour avoir tiré les cheveux du joueur de Hambourg Alexander Røssing-Lelesiit, qui venait de le bousculer.

Les regrets de Kimmich

« C'était une grosse erreur. C'est absolument injustifiable. Même une heure après, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai fait ça. C'était totalement inutile, et vraiment stupide. Je dois m'excuser auprès de l'équipe », a déclaré Kimmich devant la presse après la rencontre.

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Le capitaine du Bayern a ajouté : « Vu la situation générale que nous traversons, ce que j'ai fait est absolument injustifiable. »

Il a poursuivi : « Je dois m'excuser auprès de l'équipe. Je ne peux vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. C'était un geste vraiment stupide, et je suis content que nous ayons malgré tout réussi à prendre un point. Ce n'est pas le genre de choses que je fais d'habitude. »

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Et de conclure : « Il n'y avait eu aucun contact ni aucune altercation de quelque sorte que ce soit entre ce joueur et moi pendant le match. J'aurais aimé pouvoir donner une explication à ce qui s'est passé, mais c'est difficile à comprendre, même pour moi. »

Le règlement de la Fédération allemande de football distingue le comportement antisportif de l'agression sur un adversaire.

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Selon les précisions officielles de la Fédération, une agression peut valoir au joueur une suspension allant de 6 semaines à 6 mois, mais la sanction minimale peut être réduite à 3 matchs si le joueur a subi, juste avant l'incident, un comportement antisportif de la part de son adversaire, ou si le cas est considéré comme une agression légère.

En 2023, la Fédération allemande avait déjà suspendu Kimmich pour deux matchs de championnat après son expulsion face à Darmstadt.

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Mais l'incident actuel est d'une nature différente, ce qui rend la décision du tribunal sportif de la Fédération allemande, attendue la semaine prochaine, déterminante pour fixer la durée de l'absence de l'international allemand au Bayern Munich.

L'expulsion de Kimmich a pesé sur le club bavarois, qui a de nouveau échoué à s'imposer, après son nul face à Cologne (1-1) en Bundesliga puis sa défaite contre le LOSC Lille (2-1) en Ligue des champions.