Le dossier de l'avenir de l'Argentin Julian Alvarez a connu un nouveau rebondissement qui pourrait rebattre les cartes de l'opération dans les derniers jours du marché des transferts, après que l'attaquant de l'Atlético Madrid a refusé de rejoindre Arsenal, malgré l'intervention personnelle de l'entraîneur Mikel Arteta pour tenter de le convaincre de s'engager avec le club anglais, selon ce qu'a révélé Bassel Tabal, correspondant du réseau « beIN Sports » à Barcelone.

Selon Tabal, l'Atlético Madrid ne s'oppose pas au départ d'Alvarez vers Arsenal, alors que le joueur persiste à rejeter cette option, ce qui place le club madrilène dans une position délicate, d'autant plus que l'attaquant argentin reste attaché à son désir de rejoindre Barcelone, qui représente sa destination préférée.

Ces développements s'inscrivent dans le prolongement d'une crise grandissante entre Alvarez et l'Atlético, qui a débuté après que le joueur a annoncé, lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde, son souhait de quitter le club afin de réaliser ce qu'il a décrit comme son « rêve », dans des déclarations largement interprétées comme une volonté de rejoindre Barcelone.

Alvarez avait précisé qu'il s'était entretenu avec les responsables de l'Atlético et les personnes concernées par son avenir, et qu'il estimait que le départ était la meilleure option pour tout le monde, ce qui a ouvert la voie à une vaste course à ses services, dans un contexte d'intérêt de Barcelone, d'Arsenal et d'autres clubs pour son recrutement.

Mais la crise ne s'est pas arrêtée au désir du joueur de partir ; l'Atlético maintient en effet sa position de refus de faciliter son transfert vers Barcelone, d'autant plus que le club ne veut pas renforcer un rival direct en Liga.

En revanche, l'idée d'un transfert d'Alvarez à Arsenal semble davantage acceptée par la direction du club madrilène, ce qui explique la tentative d'Arteta de convaincre personnellement le joueur du projet anglais.

Des rapports récents indiquent qu'Arsenal reste fortement intéressé par Alvarez, bien qu'il sache que le joueur préfère rejoindre Barcelone, tandis que le club anglais a tenté de tirer profit des complications de la relation entre l'attaquant et l'Atlético pour conclure l'opération en sa faveur.

La sensibilité de la situation s'accroît pour l'Atlético avec le retour d'Alvarez aux entraînements, le journal « AS » ayant rapporté que le club attend du joueur des excuses et une concentration sur le travail avec l'équipe, tout en soulignant que la direction n'a pas l'intention d'ouvrir des négociations concernant son départ vers Barcelone, malgré la persistance des spéculations sur son avenir.

En revanche, Barcelone se retrouve face à une équation très complexe ; le club catalan place Alvarez parmi ses cibles offensives, et le joueur préfère porter son maillot, mais la conclusion de l'opération nécessite d'abord de surmonter la position de l'Atlético, en plus des aspects financiers qui rendent l'opération lourde pour les caisses du club.