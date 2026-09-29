Actuellement, le Rekordmeister allemand est à la recherche d’un nouveau numéro deux derrière le gardien titulaire désigné Jonas Urbig, puisque l’actuel numéro un Manuel Neuer (40 ans) comme le gardien remplaçant Sven Ulreich (38 ans) pourraient tous deux mettre un terme à leur carrière cet été.

Le contrat des deux joueurs expire à l’issue de la saison en cours. Neuer, surtout, a laissé entendre à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois qu’il pourrait s’agir de sa dernière saison en tant que professionnel en activité.

« Je ne joue pas les matches en me disant : c’est mon dernier match, peu importe si c’était peut-être ma dernière fois dans l’un ou l’autre stade. Mais il semble fortement que j’arrête », a-t-il déclaré notamment en marge du stage d’entraînement estival au Tegernsee en août.

Selon les informations de Bild, Bernd Leno serait donc entré dans le viseur des dirigeants du Bayern. Le gardien, actuellement sous contrat avec le club de Premier League de Fulham FC, où il s’impose depuis des années comme un titulaire fiable dans les buts, pourrait ainsi succéder aux deux vétérans.

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Pour quel club Bernd Leno a-t-il déjà joué en Bundesliga ?

Leno connaît encore bien la Bundesliga grâce à son passage au Bayer 04 Leverkusen, où il a accumulé 304 matches entre 2012 et 2018. Il a également déjà porté le maillot de la sélection allemande à neuf reprises, et sous Jürgen Klopp, certains experts lui attribuent même des chances de faire son retour en équipe d’Allemagne. La dernière fois, il a porté le maillot de l’Allemagne en 2021.

Un avantage pour le Bayern serait que le joueur de 34 ans n’a plus qu’un contrat jusqu’au 30 juin 2027 à Fulham et pourrait être recruté librement l’été prochain. Les Londoniens disposeraient certes d’une option de prolongation, mais un transfert ne devrait pas non plus s’avérer trop coûteux dans ce cas.

Leno lui-même pourrait bien envisager un retour en Allemagne et en Bundesliga, même s’il devrait vraisemblablement se satisfaire d’un statut de numéro deux derrière Urbig.

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Quel autre gardien est également annoncé au FC Bayern Munich ?

Récemment, Bild a déjà révélé dans son podcast « Bayern Insider » que Finn Dahmen (28 ans), d’Augsbourg, figure lui aussi sur la liste du Rekordmeister. À l’image de Leno, le gardien du FC Augsbourg correspond lui aussi plutôt bien au profil que les dirigeants munichois imaginent pour le rôle de future doublure d’Urbig.

Son entraîneur Manuel Baum a même déjà entrouvert un peu la porte à un transfert au Bayern. « Quand quelqu’un fait partie des meilleurs de Bundesliga, il est assurément un sujet pour les meilleures équipes de Bundesliga. À Augsbourg, cela fait déjà partie de la philosophie de laisser parfois partir des joueurs qui affichent peut-être des performances supérieures à la moyenne », a déclaré Baum à Bild.