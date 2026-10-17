Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reconnu à plusieurs reprises que l'un des plus grands défis auxquels fait face un entraîneur consiste à gérer l'état psychologique des joueurs qui disposent de moins de minutes de jeu qu'ils ne le souhaiteraient, et le milieu de terrain est le secteur le plus complexe à cet égard.

Selon le journal espagnol Sport, Flick est confronté à un dilemme au milieu de terrain, après le retour de Frenkie de Jong dans ses plans, puisque le technicien allemand dispose désormais de 8 joueurs pour se disputer seulement 3 places.

Rodri, de Jong, Bernal, Gavi, Pedri, Fermin, Dani Olmo et Fariñas se disputent ainsi les trois places du milieu de terrain.

L'aspect positif pour le technicien allemand réside dans la capacité de plusieurs de ces joueurs à occuper plus d'un poste, puisqu'ils ont déjà évolué également dans le secteur offensif lors de certaines rencontres.

Prochains matchs BET LaLiga 12:30 BAR Regarder

Pour l'heure, il semble que Flick ait arrêté ses choix concernant le milieu de terrain idéal pour les matches les plus difficiles, Rodri, Pedri et Fermin Lopez prenant l'avantage sur le reste des concurrents, sans oublier Dani Olmo, qui s'est engagé dans une concurrence très serrée avec Fermin.

Flick tente également d'éviter d'ancrer l'impression qu'il est difficile d'aligner ensemble Olmo et Fermin dans le onze de départ, et c'est pourquoi il a fait jouer les deux joueurs ensemble face à Galatasaray.

Dani Olmo a occupé le poste de faux avant-centre et a prouvé une nouvelle fois sa grande capacité à créer des occasions et à faciliter la tâche de ses coéquipiers, mais il demeure incapable de trouver le chemin des filets, son dernier but remontant au mois de mars dernier.

Il sera essentiel de suivre le rôle que Flick réservera à Olmo face au Real Betis, même si les indices laissent penser que le joueur débutera la rencontre sur le banc.

Quant à de Jong, il est certain qu'il entamera le match comme remplaçant, après son retour dans le groupe à la suite d'une participation normale aux séances collectives ces derniers jours.

Le poste de de Jong

Flick a reconnu hier avoir essayé d'aligner de Jong au poste d'axial défensif lors de certains entraînements organisés en cinq contre cinq, mais il est difficile d'imaginer que cette option devienne une orientation sur laquelle l'entraîneur s'appuierait à moyen ou long terme.

Le joueur lui-même a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne se sentait pas particulièrement à l'aise à ce poste, précisant que jouer en défense centrale n'avait été qu'une solution de dépannage durant sa période à l'Ajax.

La présence de Rodri dans l'effectif a contribué à modifier le rôle de de Jong au sein du Barça, lui qui était un élément incontournable des compositions de tous les entraîneurs ayant dirigé l'équipe. Il devra désormais faire face à cette nouvelle situation et tenter de retrouver son statut malgré la difficulté de la concurrence.



