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Le Bayern Munich ne voit aucun problème dans les comportements parfois controversés de Michael Olise.

Lors de l’assemblée générale annuelle du Bayern, le président Herbert Hainer a adressé un message à Michael Olise dans son discours.

« Cher Michael, en ce qui concerne ta personnalité, je voudrais te dire ceci : nous préférons de loin quelqu’un qui se fait remarquer avec le ballon au pied plutôt qu’avec un micro devant le nez », a déclaré Hainer à la tribune, sous les applaudissements nourris des membres présents dans la salle. L’homme de 72 ans a insisté : « Les supporters veulent des personnalités authentiques et des caractères singuliers. Bon rétablissement à toi aussi, ne te laisse pas changer ! Reste comme tu es ! »

Olise s’était déjà fait remarquer à plusieurs reprises par ses interviews télévisées laconiques . Son image de « Mr. Nonchalant » ne fait pas l’unanimité. Son comportement lors de la journée d’équipe du club allemand le plus titré, en août, avait notamment suscité l’incompréhension : il avait laissé ses coéquipiers Jonas Urbig et Lennart Karl poursuivre seuls un défi après une trentaine de secondes.

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Hainer a de nouveau précisé que le comportement d’Olise ne posait toutefois aucun problème en interne. Il a également évoqué les spéculations persistantes sur un éventuel départ de la star. « Je suis sûr que Michael sera le prochain candidat (au Ballon d’Or, NDLR) pour lequel nous manquerons de superlatifs. Malgré toutes les rumeurs autour de Michael, nous sommes très sereins. Il est sous contrat jusqu’en 2029. »

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Restera-t-il au Bayern Munich ? Les rumeurs concernant le Real Madrid

Lors du dernier mercato estival, des rumeurs avaient régulièrement circulé selon lesquelles le Real Madrid cherchait à recruter Olise . Après la promesse faite aux supporters par le président Florentino Perez, pendant la campagne pour la présidence, d’un transfert retentissant dans la lignée de celui de Cristiano Ronaldo, plusieurs médias avaient rapporté qu’il visait le joueur de 24 ans du Bayern.

Plus récemment, L'Equipe a également rapporté que les coéquipiers d’Olise en sélection, Kylian Mbappe et Ibrahima Konate, chercheraient avec insistance à convaincre le joueur d’exception du Bayern de rejoindre le Real Madrid.

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Le Bayern n’envisagerait toutefois une vente que si les discussions visant à prolonger son contrat, qui court jusqu’à fin juin 2029, échouaient. Aucune date précise n’a encore été fixée à cet égard. Il y a quelques jours, Hainer a déclaré à t-online que, d’ici là, les montants évoqués de 250, voire 300 millions d’euros, ne l’intéressaient pas particulièrement non plus : « J’aime citer Karl-Heinz Rummenigge, qui disait souvent lorsqu’il était président du directoire : ‹ Nous ne sommes pas un club vendeur, mais un club acheteur. › »

Cette philosophie n’a pas changé au Bayern au fil des ans, a poursuivi Hainer. « Il ne faut pas toujours considérer uniquement l’aspect financier. Il faut aussi voir si le joueur nous correspond, par son style de jeu, sa personnalité, ses traits de caractère et ses qualités humaines. » Pour conclure, il a de nouveau souligné très clairement : « Michael se sent bien ici et sait ce que le Bayern lui apporte. »

Getty Images

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Blessure ? Le point sur Michael Olise

Après ses performances remarquables de la saison précédente (22 buts, 31 passes décisives), Olise s’est également montré en grande forme depuis le début de la saison. En 16 matches toutes compétitions confondues, il compte douze buts et sept passes décisives.

Lors du match nul 1-1 contre Cologne vendredi, Olise n’a en revanche ni marqué ni délivré de passe décisive, et a dû sortir dès la mi-temps, diminué physiquement . Comme l’a ensuite expliqué le Bayern, le joueur de 24 ans souffre d’une contusion à l’avant-pied. Hainer a toutefois indiqué lors de l’assemblée générale qu’un retour prochain était envisageable. Harry Kane, victime d’une rupture du ligament de la syndesmose lors du match nul contre Cologne, a déjà été opéré .