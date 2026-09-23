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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Nous n'avons pas affiché le niveau escompté » : l'attaquant de l'Arabie saoudite justifie le recul face au Koweït

Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Arabie saoudite
Koweït

Victoire de l'Arabie saoudite sur un score de 1-0.

Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant de la sélection saoudienne, a exprimé sa satisfaction après la victoire 1-0 face au Koweït, ce mercredi, lors de la journée d'ouverture de la « Coupe du Golfe 21 », espérant maintenir cette dynamique de victoires lors des prochaines journées.

Al-Hamdan a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Al-Kass » : « Nous félicitons le peuple saoudien pour cette victoire, pas de chance pour la sélection koweïtienne, cette victoire est importante et nous en avions besoin. »

Il a reconnu que l'Arabie saoudite n'avait pas affiché le niveau escompté aujourd'hui, l'attribuant à la nature des matchs d'ouverture qu'il a qualifiés de toujours difficiles, tout en prédisant mieux lors des prochaines rencontres.

Al-Hamdan a ajouté : « Nous n'avons pas été mauvais, nous sommes parvenus jusqu'au but adverse, nous avons besoin de nous améliorer sur certains points et, avec le temps, nous nous montrerons sous un meilleur jour. »

L'Arabie saoudite a terminé la première journée en tête du groupe 1 avec 3 points, devançant de deux points Oman et l'Irak après leur match nul 1-1, tandis que la sélection koweïtienne est restée sans point.

L'Arabie saoudite disputera les rencontres de la deuxième journée samedi prochain, lorsqu'elle affrontera son homologue omanaise, tandis que l'Irak rencontrera le Koweït.

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