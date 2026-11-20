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Invaincu, le Borussia Dortmund poursuit sa quête du titre en Bundesliga samedi sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, dernier du classement. Malgré la position de son adversaire, Niko Kovac a mis ses joueurs en garde contre toute arrogance alors qu’ils visent un début de saison historique de dix matches sans défaite.

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Dortmund reprend sa course au titre face à la lanterne rouge

De retour de la trêve internationale de novembre, le Borussia Dortmund tentera de prolonger son invincibilité en Bundesliga samedi sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Deuxième à égalité de points avec le leader, le Bayern Munich, l’équipe de Niko Kovac possède la meilleure défense du championnat, avec seulement sept buts encaissés en neuf matches.

Un résultat positif au Borussia-Park permettrait à Dortmund de rester invaincu lors de ses dix premiers matches de Bundesliga pour la troisième fois seulement de son histoire, comme en 2002-2003 et en 2018-2019. Kovac sait toutefois que son équipe devra entrer immédiatement dans le vif du sujet avant une série éprouvante de huit rencontres en 29 jours.

Kovac exige de l’intensité d’entrée et aucune arrogance

Après que son équipe n’a remporté aucun de ses trois premiers matches suivant la trêve internationale d’octobre, Kovac a appelé ses joueurs à bien débuter et à respecter une équipe de Gladbach qui lutte pour son maintien. Il a également demandé à ses attaquants de mettre fin à une curieuse série : les dix derniers buts de Dortmund en championnat ont tous été inscrits après la mi-temps.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps avant de nous mettre en route, a déclaré Kovac. Le classement ne doit pas nous amener à sous-estimer le moindre adversaire en Bundesliga ni à aborder le match avec arrogance. Nous ne le ferons pas ! Le classement n’est qu’une photographie à un instant donné, et Gladbach n’est pas mauvais au point de mériter la dernière place. »

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Il a ajouté : « Si nous pensons pouvoir tout résoudre par notre seul jeu, cela posera problème. Nous devons accepter le combat qui nous attend, c’est certain. Si vous prenez l’avantage tôt, le match s’ouvre beaucoup plus vite. »

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Gladbach espère créer la surprise avec Blessin

Gladbach occupe la 18e place après avoir commencé sa campagne par six défaites consécutives. Le nouvel entraîneur Alexander Blessin a toutefois amorcé un redressement en prenant quatre points lors des récentes rencontres contre le VfB Stuttgart et le SC Paderborn. De plus, Dortmund n’a remporté qu’un seul de ses six derniers déplacements en championnat dans le Bas-Rhin, où il s’est incliné 1-0 en mai.

« Dans un bon jour, nous pouvons battre n’importe qui, a affirmé Blessin. Nous savons très bien que Dortmund est l’une des meilleures équipes d’Allemagne. Niko Kovac y fait un travail remarquable. Sa force réside dans sa solidité défensive, tout en sachant tirer le meilleur parti des qualités individuelles de ses joueurs. »

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Derniers examens physiques pour les deux effectifs

Kovac devra attendre avant de trancher plusieurs questions de sélection. Serhou Guirassy, Waldemar Anton et Carney Chukwuemeka sont restés à Dortmund pendant la trêve pour soigner des problèmes musculaires, tandis que Samuele Inacio est revenu avec un léger coup. L’entraîneur a souligné que « rien n’est exclu » concernant leur participation ce week-end.

De son côté, Blessin peut de nouveau compter sur le gardien Moritz Nicolas, Nicolas Kuhn et Fritz Fleck après un match amical contre le Standard de Liège, même si Lukas Ullrich reste indisponible jusqu’à la nouvelle année. Les deux entraîneurs arrêteront leurs compositions avant le coup d’envoi de samedi à 15 h 30, heure d’Europe centrale.