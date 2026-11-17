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Ezri Konsa estime que l’Angleterre aurait humilié l’Espagne en lui infligeant une défaite avec cinq buts d’écart si elle n’avait pas été réduite à dix lors de sa victoire retentissante à Madrid. Le défenseur d’Arsenal juge que l’Angleterre a nettement dominé les champions d’Europe et du monde en titre avant que l’expulsion d’Elliot Anderson ne déclenche une réaction tardive des Espagnols.

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L’Angleterre résiste au retour de l’Espagne et met fin à sa série de 43 matches sans défaite

Des buts de Harry Kane, Konsa et Ben White ont permis à l’équipe de Thomas Tuchel de prendre une avance confortable de 3-0 au stade Metropolitano. Tout a changé lorsqu’Anderson a reçu un carton rouge, contraignant les visiteurs à défendre face à la sélection numéro un mondiale.

L’Espagne a profité de sa supériorité numérique pour inscrire deux buts et menacer de répéter le scénario de leur confrontation de septembre à Wembley, où elle avait remonté un retard après un penalty manqué par Kane pour s’imposer 3-2. Cette fois, cependant, la défense anglaise a tenu bon pour arracher une victoire historique 3-2 et infliger à l’Espagne sa première défaite en 44 matches.

Konsa salue la résistance de l’Angleterre après une expulsion qui a interrompu sa domination

Revenant sur cette soirée mouvementée dans la capitale espagnole, Konsa a salué la solidarité de ses coéquipiers après l’expulsion d’Anderson, qui les a contraints à résister à une forte pression. Le défenseur central d’Arsenal a déclaré : « C’était une soirée spéciale, un match que nous voulions gagner, un match que nous savions pouvoir gagner. Nous avons respecté notre plan de jeu. Vous avez vu le match à Wembley et j’ai trouvé que nous avions très bien joué. Quelques erreurs individuelles nous ont coûté cher et elles ont failli le faire à nouveau, mais nous sommes restés soudés à dix et nous nous sommes battus. Si nous avions été onze sur le terrain, nous aurions marqué deux buts de plus. »

Konsa a également souligné le rôle de leader du capitaine Kane après l’ouverture du score de l’Angleterre face à l’Espagne. Il a ajouté : « Nous menions 1-0 et Harry, notre capitaine, nous a dit de continuer et de garder notre nourriture sur la pédale. C’est leur première défaite en 44 matches, cela parle de soi-même. Venir ici et gagner, c’était spécial et très important. »

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Expliquant comment l’Angleterre a résisté défensivement aux assauts de fin de match, le défenseur a distingué cette victoire de sa précédente défaite contre l’Argentine en Coupe du monde. Konsa a poursuivi : « La consigne était de continuer à les attaquer. Ne pas s’arrêter. Garder notre nourriture sur la pédale. C’est ce que nous avons fait. Contre l’Argentine, c’était différent, les circonstances étaient différentes. Jouer à dix contre les champions du monde allait toujours être difficile. Nous avons très bien géré tous les ballons envoyés dans la surface. »

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Les ambitions de titre grandissent avant l’Euro 2028 à domicile

La victoire à Madrid témoigne d’une nette progression sous Tuchel et prouve que l’Angleterre peut préserver un avantage serré face aux meilleures équipes. Évoquant l’état d’esprit du groupe, Konsa a déclaré : « Nous avons une mentalité de haut niveau et des joueurs de classe mondiale. Tout le monde sait ce dont nous sommes capables quand tout fonctionne. Vous avez vu en première période et jusqu’au carton rouge toute la qualité que nous avons. Nous avons dominé le match. Nous croyons en nous et en notre sélectionneur. Nous voulons simplement aller sur le terrain et montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables. »

La Coupe du monde désormais derrière eux, Konsa estime qu’un sacre en Ligue des nations pourrait ouvrir la voie à la victoire dans un grand tournoi à domicile. Il a affirmé : « Oui, à 100 %. La Ligue des nations, c’est un trophée, après tout. Remporter un titre avant l’Euro serait très important pour nous. Nous voulons gagner l’Euro et nous savons qu’il se jouera chez nous. Cela nous donnera un énorme élan. »

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« C’est très important. On termine avec énormément de confiance avant la série de matches de l’année prochaine. Nous avançons rassemblement après rassemblement. Nous ne nous projetons pas trop loin. Mais nous aborderons le mois de mars avec beaucoup de confiance.

« La Coupe du monde est derrière nous maintenant. Nous avons tourné la page. Nous nous concentrons sur la victoire à chaque match et nous savons que l’Euro approche. »

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L’Angleterre prend de l’élan avant son retour en mars et la suite de la Ligue des nations

L’Angleterre se retrouvera en mars avec un énorme élan pour les rencontres internationales de l’année prochaine, après avoir battu les champions du monde et d’Europe sur leur terrain. Le principal défi de Tuchel sera de maintenir l’efficacité offensive affichée avant le carton rouge, tout en éliminant les erreurs individuelles et les écarts disciplinaires qui ont failli coûter cher à son équipe à Madrid.

Remporter la Ligue des nations reste la priorité immédiate pour transformer les progrès récents en trophée. Un tel sacre confirmerait la nouvelle maturité de l’Angleterre et renforcerait sa confiance à l’approche de l’Euro 2028, qu’elle accueillera.