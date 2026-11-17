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Le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich a souligné l’efficacité du pressing haut de son équipe après la victoire 5-0 contre les Pays-Bas. Il a salué sa domination en seconde période, qui lui a permis de terminer en tête du groupe A2.

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Une prestation dominante pour s’assurer la première place du groupe

L’Allemagne a signé une prestation de très haut niveau lors de son dernier match de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA, écrasant les Pays-Bas 5-0 à l’Olympiastadion de Berlin. Décisif dans l’axe, Joshua Kimmich a contribué à orchestrer une démonstration tactique qui a permis à l’équipe de Jurgen Klopp de transformer son avance à la mi-temps en victoire écrasante.

Ce large succès a permis à l’Allemagne de dépasser la Grèce et les Pays-Bas pour prendre la première place du groupe A2, lui garantissant le statut de tête de série pour les quarts de finale de mars.

Un pressing haut parfaitement exécuté

Après le match, Kimmich a expliqué comment les consignes tactiques données avant la rencontre, visant à presser agressivement très haut sur le terrain, avaient porté leurs fruits tout au long des 90 minutes.

« Nous voulions presser haut sur le terrain aujourd’hui. Nous avons récupéré le ballon très haut à de nombreuses reprises », a déclaré Kimmich.

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« Les deux premiers buts ont été inscrits sur des frappes incroyables. Nous avons vraiment bien joué. »

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La polyvalence du milieu de terrain dans l’axe a permis à l’Allemagne de récupérer constamment les deuxièmes ballons et de maintenir la pression.

Après une entame nerveuse

Kimmich a reconnu que le début de rencontre avait été difficile, les deux équipes se disputant le contrôle du jeu, mais a souligné que l’Allemagne avait gagné en sérénité après la pause.

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« La première période a été un peu nerveuse, mais la seconde a vraiment été fantastique de notre point de vue », a estimé Kimmich.

« En seconde période, nous avons été plus calmes et plus offensifs. C’est ainsi que nous avons réussi à récupérer le ballon dans des positions prometteuses. »

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Un nouveau départ et une direction claire

Évoquant plus largement cette trêve internationale, Kimmich s’est montré optimiste quant à l’évolution de l’équipe après une période mouvementée à la suite de la Coupe du monde.

« Bien sûr, la journée a été mouvementée, marquée par notre mauvaise Coupe du monde. Maintenant, nous prenons un nouveau départ avec un nouvel effectif », a ajouté Kimmich.

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« Pendant cette trêve internationale, nous avons bien joué à deux reprises. On voit dans quelle direction évolue notre style de jeu. »