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Après la victoire 5-0 de l’Allemagne face aux Pays-Bas, Joshua Kimmich a souligné l’efficacité du pressing haut de son équipe. Le milieu de terrain a salué sa domination en seconde période, qui lui a permis de terminer en tête du groupe A2.

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Une démonstration pour s’emparer de la première place du groupe

L’Allemagne a frappé fort lors de son dernier match de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA en écrasant les Pays-Bas 5-0 à l’Olympiastadion de Berlin. Jouant un rôle clé dans l’axe, Joshua Kimmich a contribué à la réussite tactique de l’équipe de Jurgen Klopp, qui a transformé son avance à la pause en victoire écrasante.

Ce large succès a permis à l’Allemagne de dépasser la Grèce et les Pays-Bas pour prendre la première place du groupe A2, lui garantissant un statut de tête de série pour les quarts de finale de mars.

L’analyse de Joshua Kimmich sur le duel de Ligue des nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas met en lumière l’intensité au milieu de terrain qui caractérise cette rivalité européenne classique. Avant leur prochaine rencontre internationale, les lecteurs britanniques peuvent utiliser notre code bonus bet365 lors de leur inscription pour accéder à la diffusion en direct et aux avantages de bienvenue.

Un pressing haut qui porte ses fruits

Après le match, Kimmich a expliqué comment les consignes tactiques données avant la rencontre, qui visaient à exercer un pressing agressif haut sur le terrain, avaient porté leurs fruits pendant les 90 minutes.

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« Nous voulions presser haut sur le terrain aujourd’hui. Nous avons récupéré le ballon très haut à de nombreuses reprises », a déclaré Kimmich.

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« Les deux premiers buts ont été inscrits sur des frappes incroyables. Nous avons vraiment bien joué. »

La capacité du milieu de terrain à occuper différents postes dans l’axe a permis à l’Allemagne de récupérer constamment les deuxièmes ballons et de maintenir la pression.

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Un début de match fébrile surmonté

Kimmich a reconnu que le début de rencontre avait été difficile, les deux équipes se disputant la maîtrise du jeu, mais a souligné que l’Allemagne avait gagné nettement en sérénité après la pause.

« La première période a été un peu fébrile, mais la seconde a vraiment été fantastique de notre point de vue », a estimé Kimmich.

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« En seconde période, nous étions plus calmes et plus offensifs. C’est ainsi que nous avons réussi à récupérer le ballon dans des positions intéressantes. »

Un nouveau départ et une direction claire

Évoquant plus largement cette trêve internationale, Kimmich s’est montré optimiste quant à l’évolution de l’équipe après une période mouvementée à la suite de la Coupe du monde.

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« Bien sûr, la journée a été mouvementée, marquée par notre mauvaise Coupe du monde. Maintenant, nous prenons un nouveau départ avec un nouvel effectif », a ajouté Kimmich.

« Pendant cette trêve internationale, nous avons bien joué à deux reprises. On voit dans quelle direction évolue notre style de jeu. »