Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Le coup d’envoi de Nottingham Forest-Arsenal sera donné le 18 octobre 2026 à 11 h 30 EST et 15 h 30 GMT.

Arsenal se rend à Forest après avoir renoué avec la victoire

Mikel Arteta et Arsenal ont dû ruminer leur défaite 3-0 face à Brighton pendant toute la trêve internationale de trois semaines. Ils ont réagi de la meilleure des manières en s’imposant 2-1 samedi contre Leeds, qui était invaincu jusque-là. Arsenal a dû surmonter une première période brouillonne, puis un but de Leeds à la 55e minute, avant de renverser la situation grâce à des buts de Riccardo Calafiori et du remplaçant Bruno Guimaraes. Le club a ensuite battu Lille 3-0 en Ligue des champions, avec des buts d’Eberechi Eze, Jurrien Timber et Bukayo Saka.

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Forest peine encore à trouver son rythme

Nottingham Forest connaît des débuts irréguliers sous les ordres de son nouvel entraîneur Pierre Sage. Le club a pris cinq points lors de ses six premiers matches, mais a perdu ses deux dernières rencontres. Fait étrange, il n’a toujours pas gagné à domicile, toutes compétitions confondues, cette saison : il s’est incliné face à Coventry et Leeds et a fait match nul 0-0 contre Tottenham, en difficulté. Sage regrettera le manque d’efficacité de son équipe : elle s’est procuré huit occasions franches, mais a tout de même trouvé le moyen de perdre 3-1 à Crystal Palace. Forest espère donner du fil à retordre aux champions après avoir gardé sa cage inviolée face à Arsenal lors de leurs deux dernières confrontations de Premier League à domicile.

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Statistiques clés et blessés

Igor Jesus, Nikola Milenkovic et Nicolo Savona, les trois joueurs de Forest, sont forfaits sur blessure.

Arsenal est toujours privé de William Saliba et de Christos Tzolis, mais ne compte aucun autre blessé.

Arsenal a encaissé au moins un but lors de chacun de ses trois derniers matches, toutes compétitions confondues.

Les deux dernières confrontations de Premier League entre ces équipes au City Ground se sont terminées sur un score de 0-0.

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Effectifs et compositions

Oliver Glasner est privé d’Igor Jesus, Nikola Milenkovic et Nicolo Savona, tous blessés, tandis qu’aucune suspension ne touche actuellement son effectif. La composition probable sera actualisée à l’approche du coup d’envoi.

Mikel Arteta doit composer sans William Saliba et Christos Tzolis, tous deux annoncés blessés. Aucune suspension n’est signalée dans les rangs de l’équipe visiteuse. D’autres informations sur l’effectif suivront avant le match.

Forme récente

Nottingham Forest compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa plus récente rencontre de Premier League s’est soldée par une défaite 3-1 contre Crystal Palace, et le club a également perdu 1-0 face à Coventry City en championnat. L’unique victoire de Forest sur cette période a été obtenue à l’extérieur contre Aston Villa (2-1). Le club a aussi fait match nul 0-0 contre Tottenham et 2-2 contre Liverpool. Sur ces cinq rencontres, Forest a marqué cinq buts et en a encaissé six.

Arsenal compte trois victoires, une défaite et aucun match nul lors de ses cinq dernières rencontres officielles. Son match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 contre Leeds United en Premier League. Le club a également signé une victoire 2-4 face à Ipswich Town en Carabao Cup. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-0 contre Brighton. En cinq matches, Arsenal a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes au City Ground s’est terminée sur un score de 0-0 le 17 janvier 2026, en Premier League. Sur leurs cinq dernières confrontations, Arsenal s’est imposé trois fois et les deux autres matches se sont achevés sur un nul. Forest n’a pas encore gagné sur cette série. Les victoires d’Arsenal comprennent deux succès 3-0 à l’Emirates et une victoire 2-1 au City Ground en janvier 2024. Les deux matches nuls sans but ont eu lieu à Nottingham.

Classement

Arsenal occupe la deuxième place du classement de Premier League et reste pleinement dans la course au titre, tandis que Nottingham Forest est 14e. Cette rencontre oppose donc une équipe qui vise réellement le sommet du classement à une autre qui cherche à s’éloigner du bas de tableau.