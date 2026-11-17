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Après la victoire 5-0 contre les Pays-Bas, le défenseur du Bayern Munich Jonathan Tah a salué le contre-pressing énergique et l’état d’esprit positif de son équipe. Il a souligné que celle-ci restait résolument tournée vers l’avenir.

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Une défense solide à Berlin

Le défenseur central du Bayern Munich a dirigé avec autorité l’arrière-garde allemande lors de l’éclatante victoire 5-0 de l’Allemagne contre les Pays-Bas au stade Olympique. Épaulé par un pressing incessant au milieu de terrain, Tah a contribué à neutraliser l’attaque néerlandaise et à préserver sa cage inviolée.

Bonne humeur et plaisanteries

Devant la presse après le match, Tah a révélé que le vestiaire baignait dans une atmosphère positive et que les joueurs éprouvaient un sentiment d’accomplissement mérité après une campagne âprement disputée.

« Naturellement, l’ambiance était bonne et très positive », a déclaré Tah à propos du vestiaire, ajoutant avec le sourire que le sélectionneur avait déjà évoqué sur le ton de la plaisanterie ses projets pour la pause.

« Le sélectionneur était plutôt exubérant. Il a plaisanté : “Moi, j’ai maintenant cinq mois de repos, et vous, vos prochaines missions vous attendent dans vos clubs.” Mais non, l’ambiance était très positive. Nous étions ravis d’avoir pu donner cette tournure au match. Ce n’était pas facile. Dès le début, nous n’avons pas eu le sentiment que ce serait un match facile. »

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Tourné vers l’avenir, Tah salue les jeunes talents

Revenant sur le parcours de l’équipe depuis la Coupe du monde, Tah a insisté sur l’importance de créer de nouveaux moments positifs plutôt que de ressasser les déceptions passées.

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« On traverse sans cesse des périodes difficiles, des sommets et des creux. La Coupe du monde a certainement été un point bas. Mais la vie continue malgré tout après cela. Il faut essayer de créer à nouveau des moments positifs pour soi-même, et y parvenir. Aujourd’hui, nous avons fait un énorme pas dans la bonne direction », a estimé Tah.

Il a également couvert d’éloges les jeunes joueurs du groupe : « Les jeunes ont fait un travail remarquable. Brajan [Gruda], Derry [Scherhant]... Ce n’est pas facile. Je crois que Brajan disputait son deuxième match. Excellent travail, excellent état d’esprit. On voit tout simplement les qualités qu’ils possèdent quand on les fait jouer. »

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La clé de cette performance

Pour conclure son analyse, Tah a désigné l’application tactique de l’équipe, et plus précisément sa capacité à récupérer rapidement le ballon, comme le facteur décisif qui a empêché les Pays-Bas de prendre leur élan.

« Quand nous récupérons rapidement le ballon après l’avoir perdu, cela nous évite de nous retrouver trop souvent dans des situations de transition où nous laissons l’adversaire gagner en puissance », a expliqué Tah.

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« Nous avons aussi fait un travail remarquable dans ce domaine aujourd’hui. Le contre-pressing était excellent. Cela nous aide énormément en tant qu’équipe. »