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Mené à la pause, le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven pour s’imposer largement 5-1 en Ligue des champions. Kylian Mbappe a inscrit un doublé en seconde période, permettant aux Madrilènes de préserver leur parcours européen parfait.

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Le Real Madrid a poursuivi son parcours impeccable en Ligue des champions avec une victoire 5-1 sur le PSV Eindhoven au stade Bernabeu, au terme d’un match dominé sur le plan statistique. Malgré 62 % de possession et 4,79 buts attendus (xG), les Madrilènes étaient menés à la pause. Ivan Perisic a transformé un penalty à la 32e minute pour donner l’avantage aux visiteurs, surprenant Madrid après une première période défensive disciplinée de l’équipe d’Eredivisie.

La physionomie tactique du match a nettement changé après la reprise, l’équipe de Jose Mourinho lançant des offensives incessantes. Federico Valverde a amorcé la remontée à la 50e minute, avant une série de buts signés Jude Bellingham, Kylian Mbappe, auteur d’un doublé, puis Vinicius Junior en fin de match.

L’efficacité madrilène s’est reflétée dans ses 24 tirs, dont neuf cadrés. Le Real a exploité sans pitié l’essoufflement de la défense du PSV pour transformer son retard en démonstration.

Gardien et défense

Thibaut Courtois : 6/10

L’international belge a vécu une soirée calme sur le plan statistique : il n’a effectué aucun arrêt, le seul tir cadré du PSV étant le penalty transformé. Serein avec le ballon, il a surtout été spectateur pendant la seconde période, lorsque le jeu s’est déplacé aux abords de la surface adverse.

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Federico Valverde : 8/10

Dans un rôle hybride, le capitaine a inscrit le but égalisateur, décisif, à la 50e minute, en concluant avec précision une passe d’Arda Guler. Son activité physique et sa capacité à faire progresser le ballon ont été essentielles pour renverser la dynamique du match. Son placement défensif a également permis de contenir les menaces du PSV sur les côtés.

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Marc Cucurella : 7/10

Solide sur le flanc gauche, Cucurella a contribué à la bonne tenue défensive qui a limité le PSV à 1,69 xG. Il a bien participé aux transitions offensives pendant la domination madrilène en seconde période, en apportant de la largeur lorsque Vinicius repiquait dans l’axe.

Eder Militao : 5/10

Remplacé à la pause après une première période difficile, durant laquelle la défense s’est montrée vulnérable aux contre-attaques. Il a eu du mal à contenir les courses directes des attaquants du PSV sur l’action qui a mené au penalty.

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Antonio Ruediger : 5/10

Le défenseur allemand a reçu un carton jaune à la 44e minute avant d’être remplacé à la pause. Son agressivité a parfois laissé des espaces dans la ligne défensive et son manque de discipline suscitait des inquiétudes avant que Mourinho n’opte pour un double changement en défense.

Milieu de terrain

Aurelien Tchouameni : 5/10

Averti à la 30e minute, Tchouameni a eu du mal à tenir son rôle de sentinelle en première période. Il a été remplacé à la pause, Mourinho cherchant davantage de créativité pour déjouer le bloc bas du PSV.

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Arda Guler : 9/10

Principal créateur du match, Guler a délivré deux passes décisives cruciales. Il a servi Valverde sur l’égalisation, puis Mbappe sur son premier but à la 64e minute. Sa vision du jeu s’est traduite par de nombreuses occasions créées avant son remplacement à la 70e minute.

Bernardo Silva : 7/10

Silva a fait preuve de son intelligence tactique habituelle, imprimant le rythme du match grâce à un taux élevé de passes réussies. Sans être directement impliqué sur un but, il a permis à Madrid de maintenir le PSV dans sa moitié de terrain grâce à sa capacité à conserver le ballon sous pression.

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Attaque

Yan Diomande : 7/10

Le jeune défenseur s’est montré serein avec le ballon et dominateur dans les duels aériens. Il a aidé à stabiliser la défense après les changements de la pause, contribuant à une période où Madrid n’a concédé que très peu d’occasions franches.

Kylian Mbappe : 9/10

L’attaquant français a fait preuve d’un grand réalisme dans le dernier tiers du terrain, marquant deux fois pour mettre le match hors de portée. Il a trouvé le chemin des filets à la 64e minute sur une passe de Guler, puis à la 84e sur une passe décisive de Brahim Diaz, illustrant la qualité de ses déplacements et de sa finition.

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Vinicius Junior : 8/10

Sa pression constante sur le latéral droit du PSV a fini par payer lorsque le match s’est ouvert. Vinicius a servi Bellingham sur le but qui a donné l’avantage à Madrid, puis a marqué lui-même à la 87e minute, donnant au score une ampleur à la mesure de la domination madrilène.

Remplaçants et entraîneur

Jude Bellingham : 8/10

Entré à la pause, Bellingham a transformé le match. Il a inscrit le deuxième but, décisif, à la 60e minute et délivré la passe décisive sur le but tardif de Vinicius Junior. Ses courses vers l’avant et son activité d’une surface à l’autre ont été les moteurs de la remontée.

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Ibrahima Konate : 7/10

Entré à la pause, il a apporté à la défense centrale la présence physique et la vitesse de repli qui lui manquaient, aidant à neutraliser les possibilités de contre-attaque du PSV.

Dean Huijsen : 6/10

Le jeune joueur a remplacé Ruediger à la pause et s’est acquitté de ses tâches sans difficulté, contribuant à préserver la cage madrilène inviolée en seconde période.

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Eduardo Camavinga : 6/10

Entré à la place de Guler à la 70e minute, il a apporté de l’énergie au milieu de terrain et reçu un carton jaune en fin de match pour une faute tactique.

Brahim Diaz : 7/10

Il a délivré une passe décisive sur le deuxième but de Mbappe seulement quatre minutes après son entrée en jeu, démontrant sa valeur comme remplaçant capable de faire la différence.

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Jose Mourinho : 8/10

Son triple changement décisif à la pause a marqué le tournant du match. Ayant repéré le manque de mobilité et le risque lié aux cartons parmi ses titulaires, il a procédé à des ajustements tactiques qui ont conduit à un renversement de quatre buts en seconde période.