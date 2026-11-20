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Le Bayern Munich a concédé un frustrant match nul 1-1 face à Cologne à l’Allianz Arena, une rencontre éclipsée par une blessure importante de Harry Kane. Malgré sa domination dans la possession, le Bayern a peiné à transformer sa supériorité numérique en buts après l’égalisation de Nathaniel Brown.

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Le plan tactique du Bayern Munich a été bouleversé dès le début du match à l’Allianz Arena : Kane a dû sortir sur une blessure à la jambe après seulement 20 minutes de jeu. Ce changement imprévu a contraint le Bayern à évoluer sans son principal point d’appui face au bloc compact de Cologne. Les visiteurs avaient surpris le public local dès la 12e minute, lorsque Mikey Moore avait conclu une contre-attaque avec sang-froid, profitant d’une rare défaillance du Bayern dans son repli défensif.

Brown a mené la réaction bavaroise en égalisant à la 37e minute d’une belle frappe de l’extérieur de la surface. Malgré 71 % de possession et pas moins de 747 passes réussies, le Bayern a manqué d’inspiration dans le dernier tiers pour déjouer le 3-5-1-1 de Cologne. Les visiteurs ont même terminé la rencontre avec un total de buts attendus (xG) supérieur, 1,98 contre 0,94 pour le Bayern. Si les locaux ont conservé le ballon, ce sont donc les visiteurs qui se sont montrés les plus menaçants.

Gardien et défense

Jonas Urbig - 7/10

Urbig est longtemps resté spectateur, tant le Bayern a dominé la possession, mais il a répondu présent lorsque cela s’est avéré nécessaire. Il a réalisé trois arrêts décisifs. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score de Moore, au terme d’une contre-attaque de grande qualité.

Konrad Laimer - 6/10

Aligné au poste de latéral droit, Laimer a passé une bonne partie du match dans un rôle de milieu supplémentaire, montant pour soutenir Michael Olise. Il a tenté deux tirs, tous deux hors cadre, et a parfois eu du mal à se replier lors des contre-attaques fulgurantes de Cologne.

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Jonathan Tah - 6/10

Tah a été le principal relais du Bayern à la relance, contribuant à faire circuler le ballon pendant que son équipe cherchait des ouvertures. Globalement solide, il a toutefois fait partie d’une défense qui semblait vulnérable chaque fois que Moore trouvait de l’espace pour s’élancer.

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Dayot Upamecano - 7/10

Meilleur défenseur du Bayern sur le plan statistique, Upamecano a réalisé 9 interventions défensives, dont 2 tacles, et remporté 5 duels. Il a failli donner l’avantage au Bayern d’une tête puissante dans le temps additionnel de la première période, qui a contraint le gardien à intervenir. Kim Min-Jae l’a remplacé à la 70e minute.

Josip Stanisic - 6/10

Stanisic a apporté de la stabilité sur le côté gauche de la défense, mais il lui a manqué les montées souvent nécessaires pour désorganiser un bloc bas. Son rôle a surtout consisté à contenir l’adversaire et à faciliter la construction du jeu.

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Milieu de terrain

Joshua Kimmich - 8/10

Véritable métronome de l’équipe, Kimmich a réussi 131 passes sur 136 tentées, soit un taux de réussite impressionnant de 96 %. Il a dicté le rythme et tenté de déverrouiller la défense par des frappes lointaines, même si son tir à la 22e minute n’a pas inquiété le gardien.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Pavlovic a travaillé sans relâche au cœur du jeu, offrant une base solide aux joueurs plus avancés. Il a montré quelques velléités offensives avec deux tirs contrés, mais sa principale contribution a été d’aider le Bayern à conserver ses 71 % de possession avant d’être remplacé en fin de match.

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Michael Olise - 5/10

Un match décevant pour le Français, qui a peiné à exercer son influence habituelle sur l’aile droite. Il a vu un tir contré à la 41e minute et n’a créé aucune occasion franche avant de devoir céder sa place à Tim Binder à la mi-temps en raison d’une blessure.

Lennart Karl - 7/10

Positionné en numéro dix, Karl a été le joueur du Bayern qui a le plus tiré, avec 3 tentatives. Il a contraint le gardien à intervenir à la 54e minute et a joué un rôle central dans la création offensive, même s’il a eu du mal à contourner le trio axial de Cologne.

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Nathaniel Brown - 8/10

Le joueur le plus en vue du quatuor offensif. Brown a fait preuve d’une excellente technique pour égaliser à la 37e minute d’une frappe de 22 mètres. Il est resté menaçant tout au long du match, tentant deux autres tirs et mettant régulièrement à l’épreuve les latéraux de Cologne.

Attaque

Harry Kane - 5/10

Une soirée douloureuse pour le capitaine de l’Angleterre. Avant sa sortie à la 20e minute en raison d’une blessure à la jambe, Kane avait reçu très peu de ballons exploitables, alors que le Bayern cherchait encore son rythme. Son absence s’est cruellement fait sentir pendant le reste du match.

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Remplaçants et entraîneur

Tom Bischof - 6/10

Entré tôt à la place de Kane, blessé, Bischof a eu du mal à reproduire la capacité de l’attaquant à attirer les défenseurs. Il a eu deux occasions de frapper, l’une contrée et l’autre hors cadre, mais a manqué de précision devant le but.

Tim Binder - 6/10

Entré à la pause à la place d’Olise. Il a proposé un profil différent sur le côté, mais a lui aussi eu du mal à percer l’organisation défensive de Cologne.

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Kim Min-Jae - 6/10

Entré à la 70e minute à la place d’Upamecano, Kim a apporté de l’énergie à la défense et aidé à stopper les contre-attaques tardives de Cologne, alors que les visiteurs cherchaient le but de la victoire.

Jamal Musiala - 6/10

Entré pour les 20 dernières minutes afin d’apporter une touche de créativité, Musiala a eu deux occasions en fin de match, sans parvenir à cadrer. Ses dribbles ont semé le trouble, mais il a manqué la dernière passe.

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Noah Codjo-Evora - Non noté

Entré en fin de match à la place de Pavlovic, il n’a pas eu assez de temps pour influer sur le score.

Vincent Kompany - 6/10

L’équipe de Kompany a dominé la possession, mais a été prise à revers tactiquement sur les contre-attaques. Malgré cette maîtrise du ballon, le manque d’occasions franches créées, avec seulement 0,94 xG, inquiétera l’entraîneur. La blessure de Kane lui pose désormais un important problème d’organisation.