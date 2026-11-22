Le Barça a fait preuve d’une remarquable force mentale au Camp Nou, remontant un déficit de deux buts pour battre une équipe de Villarreal disciplinée (3-2). La première période a viré au cauchemar tactique pour Hansi Flick : son équipe était menée 2-0 après seulement sept minutes. Villarreal a exploité les espaces dans la profondeur avec une efficacité redoutable, surprenant la défense haute du Barça grâce à des buts rapides de Tajon Buchanan et Tolu Oluwaseyi. Malgré 70 % de possession, les Barcelonais n’ont pas trouvé les solutions dans le dernier tiers pour percer le bloc bas de Villarreal avant la pause.
Le match a radicalement changé de visage en seconde période, lorsque le Barça a ajusté sa construction du jeu. Gerard Martin a relancé son équipe à la 57e minute en concluant une occasion créée par Pedri, avant que Fermin Lopez n’égalise peu après, à la suite d’un excellent travail de Lamine Yamal. La pression a fini par faire céder la défense visiteuse : Pau Navarro a marqué contre son camp à la 67e minute. Malgré l’expulsion tardive d’un joueur de Villarreal, le mal était déjà fait. Le Barça a totalisé 30 tirs et 3,27 buts attendus (xG) au terme d’une remontée dominatrice.
Gardien et défense
Joan Garcia : 5/10
Un après-midi difficile pour le gardien, exposé d’entrée par la position haute de sa défense. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux buts encaissés en l’espace de sept minutes, mais a terminé le match sans aucun arrêt : les deux seuls tirs cadrés de Villarreal ont fini au fond des filets.
Eric Garcia : 6/10
En difficulté face à la mobilité d’Oluwaseyi lors des premiers échanges, il est monté en puissance à mesure que le Barça prenait le contrôle. Il a mieux géré les transitions défensives en seconde période, avant de céder sa place à Jules Kounde à la 84e minute pour sécuriser le résultat.
Gerard Martin : 8/10
L’un des grands artisans de la remontée. Sur son but à la 57e minute, il a parfaitement choisi le moment de surgir dans la surface pour convertir la passe décisive de Pedri. Défensivement, il a contribué à limiter Villarreal à zéro tir en seconde période, jouant un rôle essentiel dans l’ajustement tactique.
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Joao Cancelo : 6/10
Une prestation typique de Cancelo : constamment menaçant dans le dernier tiers, il a contribué aux 25 centres du Barça. Son positionnement offensif a toutefois participé à l’instabilité défensive lors des premières contre-attaques de Villarreal.
Milieu de terrain
Frenkie de Jong : 7/10
Véritable métronome, De Jong a joué un rôle central dans les 620 passes réussies par le Barça. Il est resté calme sous la pression alors que son équipe était menée 0-2, faisant circuler le ballon et préservant l’équilibre du milieu tandis que les siens poussaient pour gagner.
Fermin Lopez : 8/10
Énergique et décisif. Fermin a inscrit l’égalisation cruciale à la 61e minute, illustrant son sens des arrivées tardives dans la surface. Il a également reçu un carton jaune à la 68e minute pour une faute tactique, signe de sa contribution défensive, avant d’être remplacé.
Pedri : 8/10
Le centre créatif de l’équipe. Pedri a délivré la passe décisive sur le but de Martin qui a lancé la remontée et a été le principal artisan des 30 tirs du Barça. Sa vision du jeu entre les lignes a contraint Villarreal à réaliser 20 interceptions pour rester dans le match.
Marc Bernal : 7/10
Une prestation disciplinée dans le rôle de sentinelle. Bernal a beaucoup touché le ballon pendant que le Barça repoussait Villarreal dans son camp. Averti à la 80e minute, il a finalement été remplacé par Gavi dans le temps additionnel après avoir fourni de gros efforts pour protéger la défense à quatre.
Attaque
Karim Adeyemi : 6/10
Sa vitesse a été utile pour étirer la défense de Villarreal, même s’il a manqué de l’efficacité affichée par ses coéquipiers. Il a participé à la pression constante du Barça avant de céder sa place à Dani Olmo à la 68e minute, Flick cherchant à apporter davantage de créativité dans l’axe.
Lamine Yamal : 8/10
Malgré un carton jaune reçu dès la 23e minute, le jeune joueur a parfois été impossible à arrêter. Il a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Fermin et ses dribbles incessants ont contraint le côté gauche de Villarreal à reculer, libérant des espaces pour le but de la victoire.
Raphinha : 7/10
Le capitaine a montré l’exemple par son activité. S’il n’a pas marqué, ses déplacements sans ballon ont attiré les défenseurs hors de leur position, permettant notamment à Lopez et Martin d’exploiter les espaces entre les lignes. Il a été remplacé à la 76e minute pour apporter de la fraîcheur.
Remplaçants et entraîneur
Dani Olmo : 6/10
Entré à la 68e minute, il a aidé le Barça à maintenir la pression. Sa maîtrise technique a permis aux Barcelonais de gérer les vingt dernières minutes alors que Villarreal cherchait à revenir.
Anthony Gordon : non noté
Entré à la place d’Adeyemi pour apporter une autre menace directe, il a occupé les latéraux de Villarreal dans les derniers instants.
Jules Kounde : non noté
Un changement tactique tardif, à la 84e minute, pour assurer les trois points.
Gavi : non noté
Entré à la 91e minute à la place de Bernal pour gérer les dernières secondes avant la victoire.
Hansi Flick : 7/10
Flick mérite d’être salué pour ses ajustements à la mi-temps. Après un début de match catastrophique, il n’a pas cédé à la panique et a plutôt affiné le contre-pressing de son équipe, qui a fini par submerger Villarreal et provoquer le but contre son camp de Pau Navarro.