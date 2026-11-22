Partager Suivez GOAL sur Google

Mené 0-2 à la pause après une première période désastreuse, le Barça a renversé Villarreal pour s’imposer 3-2 au Spotify Camp Nou. Grâce à une deuxième période maîtrisée sur le plan tactique, l’équipe de Hansi Flick conserve la tête de la Liga.

Publicité

Le Barça a fait preuve d’une remarquable force mentale au Camp Nou, remontant un déficit de deux buts pour battre une équipe de Villarreal disciplinée (3-2). La première période a viré au cauchemar tactique pour Hansi Flick : son équipe était menée 2-0 après seulement sept minutes. Villarreal a exploité les espaces dans la profondeur avec une efficacité redoutable, surprenant la défense haute du Barça grâce à des buts rapides de Tajon Buchanan et Tolu Oluwaseyi. Malgré 70 % de possession, les Barcelonais n’ont pas trouvé les solutions dans le dernier tiers pour percer le bloc bas de Villarreal avant la pause.

Le match a radicalement changé de visage en seconde période, lorsque le Barça a ajusté sa construction du jeu. Gerard Martin a relancé son équipe à la 57e minute en concluant une occasion créée par Pedri, avant que Fermin Lopez n’égalise peu après, à la suite d’un excellent travail de Lamine Yamal. La pression a fini par faire céder la défense visiteuse : Pau Navarro a marqué contre son camp à la 67e minute. Malgré l’expulsion tardive d’un joueur de Villarreal, le mal était déjà fait. Le Barça a totalisé 30 tirs et 3,27 buts attendus (xG) au terme d’une remontée dominatrice.

Gardien et défense

Joan Garcia : 5/10

Un après-midi difficile pour le gardien, exposé d’entrée par la position haute de sa défense. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur les deux buts encaissés en l’espace de sept minutes, mais a terminé le match sans aucun arrêt : les deux seuls tirs cadrés de Villarreal ont fini au fond des filets.

Eric Garcia : 6/10

En difficulté face à la mobilité d’Oluwaseyi lors des premiers échanges, il est monté en puissance à mesure que le Barça prenait le contrôle. Il a mieux géré les transitions défensives en seconde période, avant de céder sa place à Jules Kounde à la 84e minute pour sécuriser le résultat.

Publicité Publicité

Gerard Martin : 8/10

L’un des grands artisans de la remontée. Sur son but à la 57e minute, il a parfaitement choisi le moment de surgir dans la surface pour convertir la passe décisive de Pedri. Défensivement, il a contribué à limiter Villarreal à zéro tir en seconde période, jouant un rôle essentiel dans l’ajustement tactique.

Related Topics

Joao Cancelo : 6/10

Une prestation typique de Cancelo : constamment menaçant dans le dernier tiers, il a contribué aux 25 centres du Barça. Son positionnement offensif a toutefois participé à l’instabilité défensive lors des premières contre-attaques de Villarreal.

Milieu de terrain

Frenkie de Jong : 7/10

Véritable métronome, De Jong a joué un rôle central dans les 620 passes réussies par le Barça. Il est resté calme sous la pression alors que son équipe était menée 0-2, faisant circuler le ballon et préservant l’équilibre du milieu tandis que les siens poussaient pour gagner.

Publicité

Fermin Lopez : 8/10

Énergique et décisif. Fermin a inscrit l’égalisation cruciale à la 61e minute, illustrant son sens des arrivées tardives dans la surface. Il a également reçu un carton jaune à la 68e minute pour une faute tactique, signe de sa contribution défensive, avant d’être remplacé.

Pedri : 8/10

Le centre créatif de l’équipe. Pedri a délivré la passe décisive sur le but de Martin qui a lancé la remontée et a été le principal artisan des 30 tirs du Barça. Sa vision du jeu entre les lignes a contraint Villarreal à réaliser 20 interceptions pour rester dans le match.

Publicité

Marc Bernal : 7/10

Une prestation disciplinée dans le rôle de sentinelle. Bernal a beaucoup touché le ballon pendant que le Barça repoussait Villarreal dans son camp. Averti à la 80e minute, il a finalement été remplacé par Gavi dans le temps additionnel après avoir fourni de gros efforts pour protéger la défense à quatre.

Attaque

Karim Adeyemi : 6/10

Sa vitesse a été utile pour étirer la défense de Villarreal, même s’il a manqué de l’efficacité affichée par ses coéquipiers. Il a participé à la pression constante du Barça avant de céder sa place à Dani Olmo à la 68e minute, Flick cherchant à apporter davantage de créativité dans l’axe.

Publicité

Lamine Yamal : 8/10

Malgré un carton jaune reçu dès la 23e minute, le jeune joueur a parfois été impossible à arrêter. Il a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Fermin et ses dribbles incessants ont contraint le côté gauche de Villarreal à reculer, libérant des espaces pour le but de la victoire.

Raphinha : 7/10

Le capitaine a montré l’exemple par son activité. S’il n’a pas marqué, ses déplacements sans ballon ont attiré les défenseurs hors de leur position, permettant notamment à Lopez et Martin d’exploiter les espaces entre les lignes. Il a été remplacé à la 76e minute pour apporter de la fraîcheur.

Publicité

Remplaçants et entraîneur

Dani Olmo : 6/10

Entré à la 68e minute, il a aidé le Barça à maintenir la pression. Sa maîtrise technique a permis aux Barcelonais de gérer les vingt dernières minutes alors que Villarreal cherchait à revenir.

Anthony Gordon : non noté

Entré à la place d’Adeyemi pour apporter une autre menace directe, il a occupé les latéraux de Villarreal dans les derniers instants.

Publicité

Jules Kounde : non noté

Un changement tactique tardif, à la 84e minute, pour assurer les trois points.

Gavi : non noté

Entré à la 91e minute à la place de Bernal pour gérer les dernières secondes avant la victoire.

Publicité

Hansi Flick : 7/10

Flick mérite d’être salué pour ses ajustements à la mi-temps. Après un début de match catastrophique, il n’a pas cédé à la panique et a plutôt affiné le contre-pressing de son équipe, qui a fini par submerger Villarreal et provoquer le but contre son camp de Pau Navarro.