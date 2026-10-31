Ce résultat permet à Dortmund de rester à égalité de points avec le Bayern en tête de la Bundesliga, les deux équipes étant toujours invaincues. Les hommes de Niko Kovac ont eu besoin de réussite, laissant à leur adversaire l’essentiel de la possession et 4,18 buts attendus (xG), tandis que le Bayern a touché les montants à trois reprises.
Un but de Jobe Bellingham a été annulé par la VAR, avant que Laimer ne donne l’avantage au Bayern quelques instants plus tard. Harry Kane, tout juste sacré au Ballon d’Or, a ensuite envoyé un penalty sur la barre à la 56e minute, après une main de Felix Nmecha. Guirassy a égalisé à l’heure de jeu.
Upamecano a repris de près une remise de la tête de Kane pour redonner l’avantage au Bayern, mais le double changement de Kovac a porté ses fruits. Entré en jeu, Konstantinos Karetsas a servi Fabio Silva, lui aussi remplaçant, pour une égalisation à la 89e minute, validée après vérification de la VAR.
GOAL note les joueurs de Dortmund à l’Allianz Arena.
Gardien et défense
Gregor Kobel (8/10) : Le meilleur joueur de Dortmund ce soir. Il a remporté son face-à-face avec Ismael Saibari et détourné une tentative de Laimer au pied du poteau, même si sa parade a laissé le ballon à Laimer sur l’ouverture du score. Il a réalisé trois arrêts face aux 23 tirs du Bayern.
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Joane Gadou (7/10) : Il a livré un duel physique et intense avec Alphonso Davies et dégagé un centre en retrait dangereux de Laimer destiné au Canadien, même si Davies est parvenu une fois à le déborder pour centrer. Remplacé par Julian Ryerson à la 87e minute.
Waldemar Anton (7/10) : Il a contré une tentative de Kane avant la pause et repoussé de la tête un centre dangereux de Davies après l’heure de jeu. Il est resté solide alors que Dortmund a défendu bas pendant de longues périodes.
Nico Schlotterbeck (7/10) : Le capitaine a lancé l’action de l’égalisation en subtilisant le ballon à Michael Olise avant de se projeter vers l’avant. Il a ensuite intercepté une passe de Laimer destinée à Kane et provoqué les avertissements de Josip Stanisic et de Laimer.
Milieu de terrain
Maximilian Beier (6/10) : Actif sur le flanc droit, il a servi Bellingham pour une tentative en première période, mais ses deux tirs ont été contrés et il a peiné à peser réellement. Remplacé par Karetsas à la 67e minute.
Joey Veerman (7/10) : Il est venu contrer une frappe de Joshua Kimmich et a beaucoup travaillé dans l’entrejeu, même si le deuxième but du Bayern est venu d’un corner qu’il avait concédé. Il a disputé l’intégralité des 90 minutes.
Felix Nmecha (5/10) : À l’aise techniquement en début de match, il a aussi réalisé un dégagement acrobatique dans sa surface. Mais sa passe imprécise a conduit à l’ouverture du score de Laimer, et sa main a provoqué le penalty manqué par Kane. Remplacé par Silva à la 76e minute.
Daniel Svensson (7/10) : Titularisé à la place de Ryerson, il a créé des occasions pour Nmecha et Silva et a failli surprendre Jonas Urbig avec un centre à la trajectoire flottante. Il a disputé l’intégralité des 90 minutes.
Jobe Bellingham (7/10) : Une soirée riche en événements. Averti dès la sixième minute pour avoir retenu Davies, il a vu un but annulé par la VAR, contraint Urbig à deux arrêts et frôlé le but d’une frappe lointaine. Remplacé par Samuele Inacio à la 87e minute.
Carney Chukwuemeka (8/10) : Il a profité d’une mésentente au Bayern pour servir Bellingham sur son but annulé, mais sa collision avec Urbig a coûté le but à Dortmund. Il s’est rattrapé en lançant Guirassy pour l’égalisation, avant d’être remplacé par Marcel Sabitzer.
Attaque
Serhou Guirassy (8/10) : Il a magnifiquement saisi sa grande occasion, résistant à Kim Min-jae avant de tromper Urbig d’une frappe rasante du gauche. Il a ensuite servi Silva pour une tentative et s’est beaucoup battu en pointe.
Remplaçants et entraîneur
Konstantinos Karetsas (7/10) : De retour après une blessure aux ligaments de la cheville, le jeune Grec a remplacé Beier et subtilisé le ballon à Aleksandar Pavlovic pour offrir l’égalisation à Silva.
Marcel Sabitzer (6/10) : Entré à la place de Chukwuemeka à la 67e minute, il a aidé Dortmund à conserver le ballon dans sa quête d’une deuxième égalisation.
Fabio Silva (8/10) : Remuant dès son entrée en jeu, il a mis Urbig à l’épreuve et servi Bellingham avant de pivoter pour inscrire l’égalisation à la 89e minute d’une frappe dans le petit filet.
Julian Ryerson (non noté) : Entré à la place de Gadou en fin de match, il a obtenu un coup franc face à Davies dans les dernières minutes.
Samuele Inacio (non noté) : Entré à la place de Bellingham à la 87e minute.
Niko Kovac (7/10) : Son équipe a eu besoin de réussite face à un Bayern dominateur, mais son double changement après le but d’Upamecano a fait entrer Karetsas, passeur décisif pour Silva, lui aussi entré en jeu, sur l’égalisation.