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La Juventus a fait preuve de réalisme en seconde période pour battre Venezia 4-0 à l’Allianz Stadium. Après une première mi-temps frustrante, les buts de Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal et Randal Kolo Muani ont permis à l’équipe de Luciano Spalletti de prendre les trois points sans difficulté.

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Le match a eu deux visages à l’Allianz Stadium : la Juventus a fini par faire céder le bloc résistant de Venezia pour s’imposer largement 4-0. Les 45 premières minutes ont été marquées par une possession stérile, la Juventus peinant à trouver des solutions dans la profondeur face à un dispositif défensif bas en 3-5-2. Malgré 58 % de possession, la Juventus est rentrée aux vestiaires sur un score nul, obligeant Spalletti à procéder à des ajustements tactiques à la pause.

L’entrée de Woltemade a provoqué le déclic. Huit minutes seulement après la reprise, le remplaçant a ouvert le score, forçant Venezia à sortir de sa posture défensive. Les buts se sont ensuite enchaînés : Koopmeiners a doublé la mise avant que le défenseur Cabal n’inscrive le troisième. Kolo Muani a clos le score sur penalty à la 71e minute, dans un match où la Juventus a dominé aux buts attendus (xG), avec 2,01 contre 1,16 pour les visiteurs.

Gardien et défense

Guglielmo Vicario : 7/10

Un après-midi relativement tranquille pour le gardien italien, qui n’a dû effectuer qu’un seul arrêt. Son apport principal s’est situé dans la relance : il a aidé la Juventus à réaliser 576 passes au total et offert à son équipe une base sûre pour construire depuis l’arrière.

Zeki Celik : 6/10

Le latéral droit s’est montré solide, sans être particulièrement remarquable, avant d’être remplacé par Federico Gatti à la 68e minute. Il a bien tenu sa position pour neutraliser les contre-attaques de Venezia, limitées à quatre sur l’ensemble du match, même s’il a manqué d’impact offensif dans le dernier tiers.

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Juan Cabal : 8/10

Une excellente prestation du défenseur, qui a allié solidité défensive et but inhabituel pour lui. Cabal a trouvé le chemin des filets à la 65e minute pour porter le score à 3-0, mettant de fait fin aux espoirs de retour de Venezia. Il a joué un rôle essentiel dans une défense qui n’a concédé qu’un seul tir cadré aux visiteurs.

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Gleison Bremer : 7/10

Le capitaine a montré l’exemple en dirigeant sa ligne défensive avec autorité. Il a dominé ses duels et veillé à ce que l’équipe reste compacte, même lorsqu’elle s’est davantage projetée vers l’avant en seconde période. Son placement a aidé la Juventus à maintenir la pression haut sur le terrain.

Lloyd Kelly : 7/10

Kelly a apporté de l’équilibre au côté gauche de la défense. Précis dans ses passes, il a aussi contribué aux 15 centres de son équipe. Sa vigilance défensive a été précieuse lors des rares moments où Venezia a tenté de se projeter rapidement sur les ailes.

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Milieu de terrain

Weston McKennie : 7/10

L’Américain a fourni le travail nécessaire pour venir à bout d’un milieu de terrain très dense. Son énergie dans l’entrejeu a permis à la Juventus de dominer la possession et de se projeter efficacement. Même sans but ni passe décisive, sa discipline tactique a été essentielle.

Teun Koopmeiners : 8/10

Koopmeiners continue de montrer pourquoi il est le moteur créatif de cette équipe. Il a doublé la mise à la 59e minute d’une finition précise, quelques minutes seulement après l’ouverture du score. Sa capacité à trouver des espaces entre les lignes de Venezia a fait la différence en seconde période.

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Douglas Luiz : 5/10

Une prestation décevante pour le Brésilien, qui a peiné à peser dans le dernier tiers en première période. Son incapacité à déverrouiller la défense a conduit Spalletti à le remplacer à la pause pour adopter une approche plus directe.

Attaque

Kerim Alajbegovic : 5/10

Le jeune joueur a eu du mal à trouver son rythme sur un côté encombré. Remplacé à la pause par Woltemade, il a vu ce changement transformer complètement le match. Ce fut un apprentissage difficile face à un bloc bas discipliné.

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Edon Zhegrova : 7/10

Zhegrova a représenté une menace constante sur l’aile et délivré la passe décisive sur le but de Juan Cabal à la 65e minute. Ses courses directes et sa capacité à éliminer son adversaire, contribuant aux 14 tirs de la Juve, ont mis les défenseurs de Venezia en difficulté.

Randal Kolo Muani : 8/10

L’attaquant a occupé la pointe avec intelligence, attirant les défenseurs hors de leur position pour libérer des espaces à ses partenaires. Il a été récompensé à la 71e minute en transformant calmement un penalty pour porter le score à 4-0. Sa présence physique a constamment gêné les trois défenseurs de Venezia.

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Remplaçants et entraîneur

Nick Woltemade : 9/10

Le joker par excellence. Entré à la pause, il a ouvert le score à la 53e minute avant de délivrer la passe décisive sur le but de Koopmeiners six minutes plus tard. Son entrée a transformé une prestation sans éclat en démonstration.

Pape Matar Sarr : 6/10

Entré à la pause à la place de Douglas Luiz, il a apporté davantage d’agressivité dans l’entrejeu. Ses qualités athlétiques ont aidé la Juventus à maintenir son pressing haut pendant la période la plus prolifique du match.

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Federico Gatti : 6/10

Il a remplacé Celik à la 68e minute pour aider l’équipe à gérer la fin de match. Il s’est intégré sans difficulté et a permis à la Juventus de ne pas encaisser de but jusqu’au coup de sifflet final.

Andrea Cambiaso : 6/10

Entré tardivement à la place de Cabal, il a maintenu le haut niveau technique sur le côté gauche sans laisser retomber l’intensité.

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Jeremie Boga : non noté

Une brève apparition en fin de match à la place de Kolo Muani. Il n’a pas joué assez longtemps pour recevoir une note.

Luciano Spalletti : 8/10

Spalletti a justifié sa réputation par une excellente gestion du match. Constatant le manque de percussion à la pause, il a eu la bonne idée de faire entrer Woltemade et Sarr. Le passage d’une construction lente à une approche plus directe en seconde période a complètement submergé Venezia.