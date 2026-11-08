Notes des joueurs de l'Inter face à Côme : Marcus Thuram montre la voie lors d'une victoire nette à San Siro

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L’Inter Milan a fait preuve de réalisme en première période pour s’imposer 2-0 face à Côme au stade Giuseppe-Meazza. Les buts de Francesco Esposito et Marcus Thuram ont été décisifs dans un match où les locaux ont su gérer leur avance.

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L’Inter Milan a démontré sa supériorité tactique à San Siro en s’imposant 2-0 avec maîtrise face à une équipe de Côme tenace. L’Inter n’a pas tardé à imposer sa loi : Francesco Esposito a ouvert le score à la 12e minute après un excellent travail de Djed Spence. La pression ne s’est pas relâchée et, sept minutes plus tard, Marcus Thuram a doublé la mise, scellant pratiquement le sort du match avant la 20e minute. En resserrant les espaces dans l’entrejeu, l’Inter a étouffé la construction de Côme et limité les visiteurs à un seul tir cadré en 90 minutes.

Malgré une plus grande maîtrise du ballon par Côme en seconde période (57 % de possession au total), l’Inter est resté le plus dangereux en contre-attaque, avec 1,86 but attendu (xG) contre 0,20 pour les visiteurs. L’équipe de Cristian Chivu a fait preuve d’une discipline défensive impressionnante, réalisant 12 interceptions et remportant la majorité de ses duels physiques. Si l’intensité a naturellement baissé après la pause, les deux buts inscrits en début de match ont assuré une soirée tranquille à l’Inter, qui se rapproche du sommet du classement de Serie A.

Gardien et défense

Josep Martinez : 7/10

Le gardien espagnol a surtout joué les spectateurs, n’ayant qu’un arrêt à effectuer de tout l’après-midi. Précis dans ses relances, il a aidé l’Inter à déjouer le pressing initial de Côme et a bien régné dans sa surface sur les quelques centres qui ont franchi le premier rideau.

Alessandro Bastoni : 7/10

Fidèle à ses habitudes, Bastoni a fait progresser le jeu par ses passes et joué un rôle de meneur supplémentaire sur le côté gauche de la défense à trois. Jamais inquiété défensivement, il a largement contribué à préserver la cage de l’Inter, au sein d’une défense qui a laissé très peu d’espaces dans l’axe.

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Manuel Akanji : 7/10

L’international suisse a apporté la solidité dont l’Inter avait besoin au cœur de la défense. Son placement irréprochable a privé Douvikas de ballons, et il a géré les transitions physiques avec son calme habituel.

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Carlos Augusto : 7/10

Aligné dans la défense à trois, Augusto a montré sa polyvalence. Prompt à couvrir l’espace derrière Dimarco, il a anticipé les situations défensives et contribué aux 12 interceptions réalisées par l’Inter.

Milieu de terrain

Federico Dimarco : 7/10

Une menace constante sur le flanc gauche jusqu’à son remplacement à la 87e minute. Ses centres sont restés une arme majeure pour l’Inter, tandis que sa rigueur tactique dans le repli a empêché Yago Couto de s’exprimer dans le dernier tiers du terrain.

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Djed Spence : 8/10

Excellente prestation du piston, passeur décisif sur l’ouverture du score à la 12e minute. Sa vitesse explosive et ses courses directes ont constamment posé des problèmes à Alberto Valle. Il a aussi offert une solution essentielle lors des transitions offensives de l’Inter.

Piotr Zielinski : 7/10

Il a dicté le rythme du match grâce à ses déplacements intelligents et à des enchaînements de passes courtes et rapides. Avant son remplacement à la 72e minute, il a joué un rôle déterminant dans l’équilibre de l’Inter et dans la circulation rapide du ballon de l’arrière vers l’avant.

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Nicolo Barella : 8/10

Le capitaine a montré l’exemple par son énergie. Véritable moteur de l’équipe, il a couvert énormément de terrain et contrarié les tentatives de Côme de trouver son rythme dans l’axe. Ses statistiques de récupération figuraient parmi les meilleures sur la pelouse.

Hakan Calhanoglu : 7/10

Installé dans son habituel rôle de milieu reculé, il a orchestré le jeu avec précision. Au cœur des 493 passes de l’Inter, il a sans cesse fait circuler le ballon et cherché les passes diagonales vers les pistons, jusqu’à son remplacement par Sucic en fin de match.

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Attaque

Francesco Esposito : 8/10

Une prestation pleine de sang-froid pour le jeune joueur. Il a ouvert le score à la 12e minute d’une finition bien exécutée et n’a cessé de gêner les défenseurs de Côme. Il a reçu un carton jaune à la 72e minute, juste avant son remplacement, mais son influence sur le résultat est indéniable.

Marcus Thuram : 8/10

Thuram a montré pourquoi il est si important dans le système de l’Inter. Son but à la 19e minute a été une démonstration de déplacement et de finition. Il a mené l’attaque avec intelligence, associé ses partenaires au jeu et étiré la défense de Côme jusqu’à son remplacement en fin de match.

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Remplaçants et entraîneur

Henrikh Mkhitaryan : 6/10

Entré à la 72e minute à la place de Zielinski, il a apporté de la fraîcheur au milieu de terrain alors que l’Inter cherchait à gérer la fin du match avec sérieux.

Ange-Yoan Bonny : 6/10

Il a remplacé le buteur Esposito pour les 20 dernières minutes. Sa présence physique a aidé l’Inter à maintenir un pressing haut dans les dernières minutes.

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Peter Sucic : 6/10

Entré à la place de Calhanoglu à la 81e minute, il a joué simplement et aidé l’Inter à conserver le contrôle de l’entrejeu.

Andy Diouf : non noté

Entré à la 87e minute à la place de Dimarco, il n’a pas eu assez de temps pour peser sensiblement sur le match.

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Benjamin Pavard : non noté

Entré à la 88e minute pour renforcer la défense dans les tout derniers instants.

Cristian Chivu : 8/10

L’entraîneur a parfaitement organisé son équipe pour exploiter d’entrée les failles défensives de Côme. Son choix de titulariser Spence a porté ses fruits avec une passe décisive rapide, et sa gestion tactique de la seconde période a assuré une victoire confortable sans dépense d’énergie excessive.