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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Notes des joueurs de l'Inter face à Côme : Marcus Thuram montre la voie lors d'une victoire nette à San Siro

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L’Inter Milan a fait preuve de réalisme en première période pour s’imposer 2-0 face à Côme au stade Giuseppe-Meazza. Les buts de Francesco Esposito et Marcus Thuram ont été décisifs dans un match où les locaux ont su gérer leur avance.

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L’Inter Milan a démontré sa supériorité tactique à San Siro en s’imposant 2-0 avec maîtrise face à une équipe de Côme tenace. L’Inter n’a pas tardé à imposer sa loi : Francesco Esposito a ouvert le score à la 12e minute après un excellent travail de Djed Spence. La pression ne s’est pas relâchée et, sept minutes plus tard, Marcus Thuram a doublé la mise, scellant pratiquement le sort du match avant la 20e minute. En resserrant les espaces dans l’entrejeu, l’Inter a étouffé la construction de Côme et limité les visiteurs à un seul tir cadré en 90 minutes.

Malgré une plus grande maîtrise du ballon par Côme en seconde période (57 % de possession au total), l’Inter est resté le plus dangereux en contre-attaque, avec 1,86 but attendu (xG) contre 0,20 pour les visiteurs. L’équipe de Cristian Chivu a fait preuve d’une discipline défensive impressionnante, réalisant 12 interceptions et remportant la majorité de ses duels physiques. Si l’intensité a naturellement baissé après la pause, les deux buts inscrits en début de match ont assuré une soirée tranquille à l’Inter, qui se rapproche du sommet du classement de Serie A.

Gardien et défense

Josep Martinez : 7/10

Le gardien espagnol a surtout joué les spectateurs, n’ayant qu’un arrêt à effectuer de tout l’après-midi. Précis dans ses relances, il a aidé l’Inter à déjouer le pressing initial de Côme et a bien régné dans sa surface sur les quelques centres qui ont franchi le premier rideau.

Alessandro Bastoni : 7/10

Fidèle à ses habitudes, Bastoni a fait progresser le jeu par ses passes et joué un rôle de meneur supplémentaire sur le côté gauche de la défense à trois. Jamais inquiété défensivement, il a largement contribué à préserver la cage de l’Inter, au sein d’une défense qui a laissé très peu d’espaces dans l’axe.

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Manuel Akanji : 7/10

L’international suisse a apporté la solidité dont l’Inter avait besoin au cœur de la défense. Son placement irréprochable a privé Douvikas de ballons, et il a géré les transitions physiques avec son calme habituel.

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Carlos Augusto : 7/10

Aligné dans la défense à trois, Augusto a montré sa polyvalence. Prompt à couvrir l’espace derrière Dimarco, il a anticipé les situations défensives et contribué aux 12 interceptions réalisées par l’Inter.

Milieu de terrain

Federico Dimarco : 7/10

Une menace constante sur le flanc gauche jusqu’à son remplacement à la 87e minute. Ses centres sont restés une arme majeure pour l’Inter, tandis que sa rigueur tactique dans le repli a empêché Yago Couto de s’exprimer dans le dernier tiers du terrain.

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Djed Spence : 8/10

Excellente prestation du piston, passeur décisif sur l’ouverture du score à la 12e minute. Sa vitesse explosive et ses courses directes ont constamment posé des problèmes à Alberto Valle. Il a aussi offert une solution essentielle lors des transitions offensives de l’Inter.

Piotr Zielinski : 7/10

Il a dicté le rythme du match grâce à ses déplacements intelligents et à des enchaînements de passes courtes et rapides. Avant son remplacement à la 72e minute, il a joué un rôle déterminant dans l’équilibre de l’Inter et dans la circulation rapide du ballon de l’arrière vers l’avant.

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Nicolo Barella : 8/10

Le capitaine a montré l’exemple par son énergie. Véritable moteur de l’équipe, il a couvert énormément de terrain et contrarié les tentatives de Côme de trouver son rythme dans l’axe. Ses statistiques de récupération figuraient parmi les meilleures sur la pelouse.

Hakan Calhanoglu : 7/10

Installé dans son habituel rôle de milieu reculé, il a orchestré le jeu avec précision. Au cœur des 493 passes de l’Inter, il a sans cesse fait circuler le ballon et cherché les passes diagonales vers les pistons, jusqu’à son remplacement par Sucic en fin de match.

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Attaque

Francesco Esposito : 8/10

Une prestation pleine de sang-froid pour le jeune joueur. Il a ouvert le score à la 12e minute d’une finition bien exécutée et n’a cessé de gêner les défenseurs de Côme. Il a reçu un carton jaune à la 72e minute, juste avant son remplacement, mais son influence sur le résultat est indéniable.

Marcus Thuram : 8/10

Thuram a montré pourquoi il est si important dans le système de l’Inter. Son but à la 19e minute a été une démonstration de déplacement et de finition. Il a mené l’attaque avec intelligence, associé ses partenaires au jeu et étiré la défense de Côme jusqu’à son remplacement en fin de match.

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Remplaçants et entraîneur

Henrikh Mkhitaryan : 6/10

Entré à la 72e minute à la place de Zielinski, il a apporté de la fraîcheur au milieu de terrain alors que l’Inter cherchait à gérer la fin du match avec sérieux.

Ange-Yoan Bonny : 6/10

Il a remplacé le buteur Esposito pour les 20 dernières minutes. Sa présence physique a aidé l’Inter à maintenir un pressing haut dans les dernières minutes.

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Peter Sucic : 6/10

Entré à la place de Calhanoglu à la 81e minute, il a joué simplement et aidé l’Inter à conserver le contrôle de l’entrejeu.

Andy Diouf : non noté

Entré à la 87e minute à la place de Dimarco, il n’a pas eu assez de temps pour peser sensiblement sur le match.

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Benjamin Pavard : non noté

Entré à la 88e minute pour renforcer la défense dans les tout derniers instants.

Cristian Chivu : 8/10

L’entraîneur a parfaitement organisé son équipe pour exploiter d’entrée les failles défensives de Côme. Son choix de titulariser Spence a porté ses fruits avec une passe décisive rapide, et sa gestion tactique de la seconde période a assuré une victoire confortable sans dépense d’énergie excessive.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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