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Mené au score, le Borussia Dortmund a décroché mardi un précieux nul 1-1 sur le terrain d’Arsenal en Ligue des champions. Les Londoniens n’avaient encore jamais manqué de gagner à domicile depuis l’instauration de la phase de ligue.

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L’équipe de Niko Kovac a passé une bonne partie de la première période acculée dans son camp. Viktor Gyokeres a ouvert le score pour Arsenal dès la 10e minute d’une frappe plongeante d’environ 23 mètres. Mais le leader de Bundesliga a montré un tout autre visage après la pause. Maximilian Beier a complètement manqué le ballon à environ 5,5 mètres du but à la 48e minute, puis un appel pour une main de Gyokeres a été rejeté après vérification de la VAR. Beier s’est finalement rattrapé à la 55e en plaçant une frappe à ras de terre dans le petit filet, après une percée du défenseur central Joane Gadou.

Jobe Bellingham s’est ensuite vu refuser un but pour hors-jeu. Dortmund a bénéficié d’un peu de réussite en fin de match : le ballon a frappé deux fois le poteau après avoir rebondi sur Serhou Guirassy, tandis que Declan Rice a touché le montant. Arsenal a terminé avec 30 tirs, mais la défense à trois de Dortmund a effectué 53 dégagements et n’a concédé qu’un tir cadré après la pause. Ce point permet à Dortmund d’intégrer les huit premiers avec 10 points.

Voici les notes attribuées par GOAL aux joueurs du Borussia Dortmund à l’Emirates Stadium...

Gardien et défense

Gregor Kobel (7/10) : Battu sur une superbe frappe lointaine à l’ouverture du score, il a néanmoins réalisé trois arrêts, notamment sur une frappe enroulée de Christos Tzolis à la 15e minute et une tête de Piero Hincapie à la 58e. Il a continué à jouer après avoir reçu un coup au visage dans une surface de but encombrée en fin de match. Dans les dernières secondes, il a pu remercier ses défenseurs après être sorti sur un ballon de Noni Madueke sans parvenir à l’intercepter.

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Joane Gadou (8/10) : Une prestation autoritaire du jeune défenseur central, placé à droite de la défense à trois de Dortmund. Il a contraint Kepa Arrizabalaga au seul arrêt provoqué par Dortmund en première période, sur une frappe croisée à la 44e minute. Après la pause, il a signé l’action décisive en remontant le ballon depuis l’arrière et en laissant Tzolis derrière lui avant de servir Beier pour l’égalisation. Remplacé par Filippo Mane à la 89e minute.

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Waldemar Anton (7/10) : Serein au centre de la défense à trois pendant l’assaut final d’Arsenal, il a stoppé Madueke dans la surface grâce à un tacle glissé parfaitement exécuté au milieu de la seconde période.

Nico Schlotterbeck (7/10) : Combatif et très sollicité tout au long du match. Son superbe tacle de retour a empêché Rice, parti seul vers le but, de conclure à la 35e minute. Quatre minutes plus tard, il a placé une tête à côté sur corner. Madueke lui a toutefois pris le ballon sur l’action qui a mené à une occasion de Gyokeres annulée en première période.

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Milieu de terrain

Julian Ryerson (7/10) : Dortmund a davantage attaqué sur son côté droit que dans les autres zones. Il a servi Felix Nmecha d’une passe en retrait depuis la ligne de but en première période. À la 68e minute, sa frappe à ras de terre a été repoussée dans les pieds de Bellingham, signalé hors-jeu.

Joey Veerman (8/10) : Le meilleur milieu de terrain de Dortmund. Il a conservé le ballon avec calme sous la pression de Rice et Martin Odegaard, s’est trouvé au bon endroit pour dégager un centre dangereux à ras de terre de Madueke à l’heure de jeu et a tenté sa chance de loin au début de la seconde période, lorsque Dortmund a pris le contrôle du match.

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Felix Nmecha (6/10) : Il a tiré au-dessus depuis une bonne position à la 24e minute, puis placé une tête au-dessus à bout portant juste avant la pause. Il aurait dû mieux exploiter ces deux occasions. Il a servi Konstantinos Karetsas pour une tentative en fin de match.

Daniel Svensson (7/10) : Chargé de la difficile tâche de contenir Madueke sur le côté gauche, il ne s’est pas découragé. Il a délivré le centre à ras de terre que Beier a inexplicablement manqué à la 48e minute, la passe pour la tentative de Bellingham quatre minutes plus tard et le corner repris de la tête par Nmecha en première période.

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Attaque

Jobe Bellingham (7/10) : Il a bien fait le lien entre ses partenaires chaque fois que Dortmund a échappé au pressing d’Arsenal. Il a récupéré le ballon dans une zone dangereuse face à Myles Lewis-Skelly, servi Gadou pour sa frappe croisée avant la pause et mis Kepa à l’épreuve de loin à la 52e minute. Il a cru donner l’avantage à Dortmund à la 68e minute avant d’être signalé hors-jeu, puis a cédé sa place à Marcel Sabitzer cinq minutes plus tard.

Maximilian Beier (7/10) : Il a complètement manqué le ballon à environ 5,5 mètres du but à la 48e minute, mais s’est rattrapé sept minutes plus tard. Après la percée de Gadou, il est repiqué dans l’axe en effaçant Gabriel avant de placer une frappe à ras de terre dans le petit filet. Remplacé par Karetsas à la 64e minute.

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Fabio Silva (6/10) : Remuant en début de match à la pointe de l’attaque, il a tenté sa chance trois fois dans les 20 premières minutes sans inquiéter Kepa. Remplacé par Guirassy à la 64e minute.

Remplaçants et entraîneur

Serhou Guirassy (6/10) : Entré à la place de Silva à la 64e minute, il a livré bataille aux défenseurs centraux d’Arsenal. Il a toutefois failli devenir malgré lui le malheureux protagoniste du match lorsque le ballon a rebondi sur lui avant de heurter deux fois le poteau lors d’une action confuse à la 79e minute.

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Konstantinos Karetsas (6/10) : Entré à la place de Beier à la 64e minute, il a montré des éclairs de talent, notamment en longeant la limite de la surface d’Arsenal à la 82e minute. Sa frappe à la 90e a toutefois été contrée après qu’il a trop tardé à tirer.

Marcel Sabitzer (6/10) : Entré à la place de Bellingham à la 73e minute pour apporter son expérience, il a concédé un coup franc à la suite d’une main face à Eberechi Eze. Celui-ci a mené à l’action confuse durant laquelle le ballon a frappé deux fois le poteau.

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Filippo Mane (non noté) : Entré à la place de Gadou à la 89e minute pour aider Dortmund à tenir pendant les quatre minutes de temps additionnel.

Niko Kovac (7/10) : Il mérite des éloges pour la manière dont son équipe est revenue sur le terrain après la pause, fidèle à sa réputation d’équipe plus performante en seconde période. Les montées de Gadou depuis la défense à trois ont déstabilisé Arsenal et Dortmund a tenu bon, avec une part de réussite, pour prendre un point précieux.