À la demande du journal De Telegraaf, Andries Noppert revient sur la Coupe du monde 2022, qu’il a vécue intensément en tant que gardien de but titulaire surprise de l’équipe nationale néerlandaise. Le grand portier raconte notamment une anecdote concernant l’ancien sélectionneur Louis van Gaal.

Le gardien de but aux cinq sélections évoque notamment une journée médiatique organisée par la KNVB quelques semaines avant le coup d’envoi de la phase finale au Qatar. « Nous avons shooté de nombreuses photos et vidéos, destinées aux écrans géants des stades lors de la présentation des joueurs », raconte-t-il.

Tous les internationaux néerlandais devaient imaginer une célébration, Noppert donc aussi. « Un geste de joie, pour un but ou une parade. Mais bon, qu’est-ce que j’en savais ? Je n’y avais jamais réfléchi. J’ai fait la première chose qui m’est venue à l’esprit et j’ai brandi des jumelles imaginaires devant mes yeux. »

Au moment où Van Gaal visionnait la séquence, le gardien frison a donc sorti son geste. « Il ne pouvait plus s’arrêter de rire », raconte-t-il. « Cette photo a été prise juste après notre victoire contre le Sénégal. Van Gaal a imité ma célébration ici. » Le sélectionneur, hilare, a commenté : « Eh bien, ça, c’est une célébration. »

Le portier de Heerenveen ne tarit pas d’éloges sur le technicien : « Avec Van Gaal, on sait exactement où l’on en est. En même temps, il m’a fait sentir que j’étais bien comme je suis. » Il illustre aussitôt par un exemple la franchise légendaire de l’ancien sélectionneur sur le terrain d’entraînement.

Le gardien de 32 ans pestait contre la glacière remplie uniquement d’eau pour les joueurs, alors que les membres du staff avaient droit à des boissons gazeuses. « Je me plaignais un peu, car j’en avais assez de boire uniquement de l’eau. J’ai dû le faire un peu trop fort, car Van Gaal m’a entendu. Il est venu vers moi en faisant tout un foin. “Oh, et qu’est-ce que tu bois chez toi alors ?”, a-t-il demandé. “Eh bien, simplement ce dont j’ai envie”, ai-je répondu.

Il a alors pointé les deux réfrigérateurs : « Très bien, à partir de maintenant, le réfrigérateur de gauche est pour toi. Et celui de droite, avec de l’eau ? Il est pour les autres joueurs », se souvient Noppert, qui conserve une opinion très élevée de l’entraîneur amstellodamois.

« Van Gaal et moi, on s’entendait bien. C’est un sentiment difficile à exprimer avec des mots. J’ai eu la chance de partager de grands moments avec ce grand monsieur. C’était unique », conclut Noppert, reconnaissant.