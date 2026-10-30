Selon Bild, l’obligation d’achat convenue lors du prêt du gardien cet été s’appliquera dès lors que l’Eintracht assurera son maintien. Compte tenu des ambitions et de la qualité de l’effectif des Hessois, c’est un objectif qu’ils devraient très probablement atteindre malgré un début de saison difficile et leur actuelle 14e place au classement.

Après avoir versé un million d’euros à Fribourg fin août pour le prêt, Francfort devrait s’acquitter de douze millions d’euros supplémentaires pour un transfert définitif l’été prochain. Atubolu serait alors lié à l’Eintracht jusqu’en 2031. Le contrat correspondant avait été négocié par l’ancien directeur sportif Markus Krösche, parti récemment.

Avant de rejoindre l’Eintracht, Atubolu avait vécu un été particulièrement mouvementé. Comme il avait décidé de ne pas prolonger son contrat avec Fribourg, qui courait encore jusqu’en 2028, il était clair dès la fin de la saison passée que le joueur formé au club ne disputerait plus aucun match avec son club formateur. Le SCF avait recruté rapidement son remplaçant, Mio Backhaus, arrivé du Werder Brême contre douze millions d’euros.

Noah Atubolu risquait de se tromper dans ses calculs

Le problème : les offres pour Atubolu étaient loin d’arriver aussi vite et en aussi grand nombre que l’ancien gardien de l’équipe d’Allemagne Espoirs l’avait espéré. « Il s’est complètement trompé dans ses calculs », écrivait Sport Bild début juin, alors qu’un retour en arrière à Fribourg n’était déjà plus possible pour Atubolu.

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Le joueur de 24 ans rêvait d’un transfert en Premier League, mais plusieurs opérations en ce sens ont échoué au cours de l’été. Il a ainsi fallu attendre fin août pour qu’Atubolu trouve finalement un nouveau club avec l’Eintracht. Dans les semaines précédentes, il était devenu clair que les Hessois ne souhaitaient finalement pas commencer la saison avec Kaua Santos comme numéro un.

Atubolu déjà au conseil des joueurs de l’Eintracht Francfort ?

Atubolu a fait ses débuts dans le but de l’Eintracht un jour seulement après son transfert, lors de la première journée de Bundesliga contre l’Union Berlin (3-3). Il a jusqu’ici disputé huit matches avec Francfort, toutes compétitions confondues. Selon Bild, il s’est déjà très bien adapté à la métropole des bords du Main. Il ferait même déjà partie du conseil des joueurs.

Atubolu rêve toujours, bien entendu, de Premier League. Plusieurs éléments plaident néanmoins actuellement en faveur d’un avenir à long terme à Francfort. Le fait que le natif de Fribourg ne disposerait pas de clause libératoire va aussi dans ce sens.